美國名校兄弟會輪姦女學生　群組廣邀成員加入　陽具塗毒品逼吸食

2026年9月，一份長達101頁的民事訴訟被提交至曼哈頓最高法院。原告採用匿名Jane Doe，指控康奈爾大學（Cornell University）Chi Phi兄弟會的7名成員，在2024年10月19日夜間至20日凌晨，對她下藥（氯胺酮／K粉）並實施輪姦。



在女孩失去意識、遭受侵害期間，施暴者還在社交群組發送消息，邀約其他成員前來參與。案發後，這名女生從康奈爾退學，並且沒有立刻對外披露遭遇。

是什麼讓她等到兩年後才提起訴訟？那7名兄弟會成員如今境況如何？為什麼美國大學兄弟會，總會接連爆出這類惡性事件？

康奈爾大學女生遭同校兄弟會成員性侵。（IG@cornelluniversity）

康奈爾女生遭同校兄弟會成員性侵

根據訴狀描述，原告當晚在當地酒吧Moonies Bar飲酒（當時她未滿21歲，按理說，酒吧不應向她售酒），之後獨自前往Chi Phi兄弟會的會所大樓。

進入會所後，一名兄弟會成員向她提出三人行的要求，遭到原告拒絕。隨後兩名成員馬修英戈爾斯與喬納森紐厄爾逼迫她吸食氯胺酮，同時讓她吸食大麻、大量飲用烈酒。很快，藥物與酒精疊加，讓她失去意識，完全喪失同意性行為的能力。

最初兩名男子對她實施性侵；其中一人離開後，不斷有其他男子進入房間接替施暴。

訴狀附帶的截圖顯示：凌晨1點42分，一名被告在名為Chi Phi Actives（Chi Phi現役成員）的Snapchat群聊發送消息：樓上有 「Free p-y in alum pu」，公開邀約其餘兄弟會成員上樓參與侵害。

群內其他成員沒有任何人出面制止，留言寫道：

"This is crazy work."（這簡直太瘋狂了。）

"Like you can walk in and whip it out."（就像是你隨便走進去，掏出（陽具）就能直接做。）



強調「免費」 無人出言勸止 相關Chi Phi兄弟會Snapchat群聊對話▼▼▼

訴狀指控，消息發出之後，多名兄弟會成員陸續進入臥室。施暴過程中，有被告將氯胺酮粉末撒在自身生殖器上逼迫原告吸食，還有人把K粉撒在原告身體各處供其吸食。這場侵害持續到清晨5點45分才結束。

這次創傷給她帶來嚴重抑鬱、焦慮與PTSD，最終迫使她退學。

案發後，原告可能出於身體狀態、恐懼與羞恥等多重原因並沒有第一時間報警。直到2024年11月8日她才在朋友的鼓勵下，向康奈爾大學校園警方以及伊薩卡當地警方報案。警方完成刑事調查，但最終沒有對任何嫌疑人提起刑事公訴。原告代理律師稱，民事訴訟已經是受害者唯一能夠尋求公道的途徑。

在報警的同一時間，她也向康奈爾Title IX辦公室提交性侵報案，啟動校內調查。校方僅臨時暫停Chi Phi兄弟會與7名涉事學生的資格，後續舉行多輪校內聽證會。如此嚴重的案情、如此輕飄飄的結果。時隔兩年後，原告終於將7名涉案學生、Chi Phi地方分會、全國總會，以及康奈爾大學告上法庭。

延伸閱讀：美19歲啦啦隊女孩醉酒遭3友人帶走性侵 拋路邊後誤入車道被撞死

+ 7

為什麼起訴康奈爾大學

訴狀重點指控康奈爾大學存在監管失職。原告主張，學校早就知曉Chi Phi分會內部存在氯胺酮濫用的風氣。就在這起被指控的性侵案發一周前，校園警方就曾前往該兄弟會會所處理毒品警情。但學校沒有採取有效的保護措施，既沒有約束管控這個社團，也沒有向在校學生警示這處場所潛藏的危險。

訴狀還提到，康奈爾多年來多次發生兄弟會派對下藥、性侵案件。早在2022年，學校就曾全面暫停所有兄弟會派對——起因就是多名女生報案，在兄弟會會所被人下藥性侵。

校方明明清楚，兄弟會派對環境極易滋生藥物濫用與性暴力，卻仍然對外美化，把兄弟會包裝成安全優質的社交渠道，誤導新生。

此外，訴狀披露一個極具爭議的校內規則:

康奈爾的Title IX調查流程中，被指控違規的兄弟會學生，可以通過提交論文來減輕處分。



原告認為這套機制過於寬鬆，沒有對高危學生採取停學、開除這類隔離手段，沒有保護受害者。訴狀原文稱:

學校此舉營造出一種容忍針對原告這類學生實施性侵、強姦的環境。

面對訴訟指控，康奈爾大學拒絕發表評論，對於 「學生可寫論文減刑」 這一核心爭議也不予置評。

7名被告中，一名學生的代理律師Jeremy Saland公開全盤否認指控，稱掌握能夠證明當事人清白的證據，包括原告本人的聊天記錄、第三方證人證詞以及科學證據，主張針對其當事人的指控屬於虛假陳述。截至媒體報道時，Chi Phi全國總會與地方分會均未公開發表任何聲明。

而這已經不是康奈爾大學早已不是第一次發生類似事件。

這並非康奈爾兄弟會第一次出事

早在本案之前，康奈爾已有多個兄弟會遭到校方撤銷認證或長期停權處罰。

1. Theta Delta Chi

2023年秋季被取消校內認可，停權至2026年。違規事由包括向未成年人售酒、違反社交活動規定、拒不配合校方指令。

2. Phi Delta Theta

長期存在迎新霸凌、酗酒、人身傷害相關指控，2025年調查結案，分會停權至2027年秋季，2028年才有資格申請恢復。

3. Delta Phi

2024年爆出迎新霸凌，向未成年新成員提供酒精，案發後被臨時暫停並接受調查。

4. Kappa Alpha Pi（法律專業兄弟會）

2025年爆出高強度迎新霸凌：零下温度矇眼在操場罰站、凌晨強制反覆刷題、言語羞辱、扣分施壓，校外聚會還提供酒精，最終處以緩刑。

影響最大的是2022年系列下藥事件。

當年9月24日至11月3日，康奈爾校警接連收到至少4起報案，學生稱在兄弟會校外會所的派對飲品被人投放羅眠樂（約會迷藥）；另有一起性侵報案，同樣發生在校方註冊的兄弟會校外房屋。

由於受害案件分散在多個兄弟會，並非單一社團。IFC（校際兄弟會理事會）緊急叫停全校所有兄弟會派對。警方對系列下藥、性侵報案開展刑事調查，但公開記錄裏沒有大規模刑事起訴。

更遺憾的是，康奈爾並非孤例，美國多所頂尖高校的兄弟會（以及同類精英社交俱樂部）都反覆爆出類似醜聞。

康奈爾之外 全美多所高校都存在同類問題

比如，長期在各大榜單排名第一、人文社科頂尖的哈佛大學就對校內兄弟會等組織束手無策。哈佛校內兄弟會與Final Clubs被曝光涉長期派對下藥、性侵。2016年校方出台政策，限制排他性男性社團成員擔任校運動隊、學生組織負責人，理由正是這類封閉私人聚會場所性暴力風險極高。多社團被指控酒精、藥物氾濫，校內Title IX性侵案件大量發生在這類私人會所聚會。

史丹福大學的Theta Delta Chi兄弟會在2020年發生命案，一名19本科生在會所廁所芬太尼過量死亡。SAE（Sigma Alpha Epsilon）多個分會多次遭受性侵、騷擾指控，被學校永久剝奪房屋使用權。SAE也是全美醜聞最多的兄弟會之一，被人戲稱 「Sexual Assault Expected（性侵如約而至）」。

延伸閱讀：學校團體還是邪教？美大學兄弟會詭異儀式曝光 56人半裸被潑廚餘

+ 5

佛羅里達大學2025年底發生惡性案件，一名女生在兄弟會派對醉酒後遭多人輪姦，施暴過程被私自錄像，視頻在校內社交平台傳播。受害者不僅承受身體創傷，還遭遇網暴與人肉搜索，隨後提起訴訟。

普林斯頓大學雖然沒有傳統兄弟會，但11個承擔同類社交功能的飲食俱樂部（Eating Clubs）長期被性侵、酒精文化困擾。其中Tiger Inn（老虎客棧）曾爆出成員群發露骨色情照片、羞辱女性；多家俱樂部持續收到女生報案，派對飲品被下藥、遭遇非自願性行為。

如果說是單一高校或者單一團體，還能說是學校／團體的問題，但當這些問題大規模無差別出現在多所高校，我們就不禁要想：為什麼這些問題反覆發生，屢禁不止？

為什麼此類事件屢禁不止

根源之一，在於兄弟會獨有的亞文化：圈子封閉、成員抱團、男性群體自帶特權感。

兄弟會的核心是圈內信任、對外保密。入會篩選、迎新霸凌（hazing）本身就是訓練成員服從團體、守住秘密。一旦進入圈子，成員優先保護同伴，主動隱瞞毒品、性侵、下藥行為。案發時幾乎沒有內部證人願意出面作證，聊天記錄才會成為少數突破口。康奈爾訴狀裏Snapchat 那句 「free p-y」 正是典型，在內部小圈子裏，失去意識的女性被當成可以共享的對象，這種表達是長期圈內文化催生的結果。

其次，酒精與藥物是派對文化的底層基礎。兄弟會派對默認大量飲酒，K 粉、迷藥、大麻極易流通。受害者意識模糊、喪失判斷能力時，侵害更容易發生。學校可以禁止校園內派對，卻很難管控校外私人會所。

群體內部還會形成 「男孩文化」 的去責任化心態——成員互相合理化越界行為，把下藥、性侵當成派對刺激；事發之後抱團串供，甚至羞辱受害者。群體性性侵案件，比單人犯罪更容易出現這種集體麻木。

空間層面，大量兄弟會房屋不屬於大學資產，產權歸屬校友基金會或者兄弟會全國總會，屬於校外私人房產。校方沒有權限隨意破門搜查，最多隻能取消社團在校內註冊資格、禁止校內活動，無法派人常駐校外會所，也不能隨時突擊檢查。

同時校方本身處在利益矛盾之中：一邊需要管控風險，一邊又高度依賴兄弟會。美國私立名校高度依靠校友捐贈，很多大額捐贈人本身就是當年的兄弟會成員。一旦永久關停分會、強硬追責，很容易觸怒校友群體，損害學校籌款。因此學校更傾向於採取暫停、緩刑這類温和處罰，而不是直接取締。

兄弟會也承擔着校園社交、志願活動、新生融入的功能。一次性全面關停，會衝擊整個校園生態。反過來，如果學校強行關停分會，兄弟會還可以起訴學校歧視、違約。因此校方大多選擇線上培訓、活動報備、臨時停擺這類紙面整改方案，而不是激進手段。就算一個分會被校方關停，成員依舊可以私下聚會，轉為不受監管的地下兄弟會，隱蔽性更強。

美國私立名校高度依靠校友捐贈，很多大額捐贈人本身就是當年的兄弟會成員。（康奈爾大學官網）

除社團文化與校方監管難題外，司法層面也存在巨大障礙：

刑事定罪門檻極高，民事訴訟只能事後賠償，威懾力有限；

案件發生在封閉私人空間；

受害者因藥物酒精記憶碎片化；

在場目擊者基本都是兄弟會成員，不願作證；

Snapchat這類閲後即焚軟件，聊天記錄很容易被刪除。



多重因素疊加，導致刑事起訴難度極大。受害者只能選擇民事訴訟索賠，但民事判決無法監禁施暴者，威懾力十分有限。

一旦訴訟啟動，各方還會互相切割責任。學生主張是個人行為，地方分會稱只是個別成員越界，全國總會聲稱已經提供合規培訓，無法實時監控每一場校外聚會，房產公司則主張僅提供房屋出租，不對屋內發生的犯罪負責。多方互相甩鍋，很難讓任何一方承擔全部法律責任。

法律不管嗎？

很多人會疑惑：難道沒有法律管管嗎？——當然有。

全美已有44個州出台反霸凌法律

代表性法案有賓州的Timothy Piazza反欺凌法案（由兄弟會迎新酗酒致死案催生）、佛羅里達Andrew's Law。該法案的核心規則是造成重傷或死亡的迎新霸凌，直接定為重罪；組織者即使不在現場，同樣可以追責；受害者 「自願參與」 不能作為被告抗辯理由；設置911急救豁免條款——成員如果主動撥打急救求助，可以免於被起訴，鼓勵出事時不要掩蓋、拖延報警。

但是這類法律主要針對迎新霸凌，對於派對下藥、群體性性侵覆蓋有限。性侵本身依靠刑法，但取證困難的老問題無法解決。很多州法條處罰力度偏輕，大多僅為輕罪；法律只能做到事後追責，很難提前阻止私人會所內秘密派對發生的犯罪。

聯邦層面出台《Stop Campus Hazing Act》（校園反霸凌透明度法案），要求大學在校年度安全報告中公開所有霸凌案件，不得隱瞞；強制開展反霸凌培訓；向學生與家長公示各個兄弟會過往違紀記錄，讓新生在加入前充分知情。

大學和兄弟會雖然有對應的監督、自查規則，但整體效果有限。受害者最終大多隻能依靠民事訴訟尋求事後賠償，而能夠擁有財力與心理韌性走完漫長訴訟流程的受害者，只是少數。

如果欺凌事件疊加性侵，維權難度會進一步上升。在美國就讀的學生大多有所了解：美國高校處理性侵報案時，普遍存在不同程度的淡化、拖延、息事寧人。大量歷史案件證實，部分學校甚至刻意壓下性侵醜聞。

雖然聯邦法律（Title IX、Clery Act）強制高校記錄、上報、調查性侵案件；學校如果刻意隱瞞，教育部民權辦公室（OCR）可以立案調查、罰款甚至削減聯邦資助。但落到實操層面，很多學校會使用軟性手段降低事件負面影響。

舉個例子，比如降級定性：受害者報案後，Title IX辦公室可以以證據不足、雙方各執一詞為由，不認定性侵成立；或是採用非正式調解，不開正式聽證會、不留下嚴重處分記錄。康奈爾訴狀裏提到的 「提交論文減輕處分」，就是原告指控學校從輕處理、淡化處罰的典型例子。

或是拿隱私法規作為擋箭牌：《家庭教育權利和隱私法》（FERPA）保護學生檔案，不少學校過度引用隱私條款，對外不公開案件數量、處分結果，媒體和公眾很難了解真實情況。《克萊里法案》（Clery Act）要求學校公布校園犯罪統計，但大量發生在校外兄弟會會所的案件，常常被統計規則排除，不納入校園安全年報。

還有的學校優先維護學校聲譽，推動受害者私下和解，在和解協議中加入保密協議（NDA），禁止受害者對外披露案情。ProPublica深度調查顯示，過去數十年，大量高校依靠保密協議封口性侵受害者，直到近年多個州立法限制這類保密條款。

歷史上有多起官方查實的系統性掩蓋醜聞

密歇根州立大學Nassar體操隊性侵案：校醫Nassar數十年持續性侵數百名學生。學校多次收到舉報卻長期壓下報案、不深入調查，放任施暴者繼續執業。聯邦調查認定學校刻意漠視受害者舉報，優先保護學校聲譽，最終賠付鉅額和解金。

貝勒大學橄欖球性侵醜聞：多名橄欖球隊球員被指控性侵，校方長期壓下報案，不啟動 Title IX 調查，甚至勸阻受害者報警，只為保護校橄欖球隊聲譽。獨立調查證實學校系統性掩蓋，多名高層引咎辭職。

自由大學（Liberty University）：ProPublica曝光，學校收到強姦報案後，不去保護受害者，反而依據校內道德守則威脅處罰報案學生，打壓報案，製造沉默氛圍。

除此之外還有 「拖延戰術」：拉長調查周期，抬高受害者舉證門檻。調查耗時可達數月甚至一兩年，反覆要求受害者補充證據；很多受害者在漫長消耗中心力交瘁，最終選擇撤回投訴。這也是性侵維權中非常普遍的困境。

原告在訴狀裏寫道：

我遠離家人、跨越整個國家來到康奈爾，結果看到的兄弟會生活只是一個被美化、卻充滿誤導的虛假表象。

我可以理解名校看重聲譽，尤其在當下激烈的招生競爭中，學校不希望負面輿論爆發，也不想觸怒捐贈校友群體。可為什麼代價，總要由學生來承擔？大學的姑息，某種程度上就是在保護施暴者。

她退學了，而他們還在校園裏。

相關閲讀：台女大生藥房打工遭下藥後斷片 老闆竟辯稱「開玩笑」 律師詳解

+ 9

【本文獲「Panopath留學過來人」授權轉載，微信公眾號：Panopath_liuxue】