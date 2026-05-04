諾貝爾委員會：伊朗須讓和平獎得主穆罕默迪接受治療
撰文：聯合早報
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諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯說，伊朗當局必須將諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）移交給她的醫療團隊，以便她能儘快接受治療，因為她的生命仍然受到威脅。
路透社報道，伊朗著名女權捍衛者穆罕默迪因在伊朗爭取人權的努力而榮獲2023年諾貝爾和平獎。弗里德內斯星期六（5月2日）引述穆罕默迪的家人和律師的話說，穆罕默迪的健康狀況「嚴重惡化」。
穆罕默迪家人管理的穆罕默迪基金會星期五在官方網站發布聲明說，穆罕默迪因健康狀況災難性惡化，包括髮生過兩次完全失去意識和一次嚴重心臟危機，已緊急送往位於桑揚（Zanjan）的一所醫院。
穆罕默迪因推動伊朗女權及廢除死刑，在獄中獲得諾貝爾獎殊榮。她去年12月再因在律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會上就其死因發言，被控發表煽動性言論而在12月遭到逮捕。
穆罕默迪基金會2月說，她再判刑七年半，數周後，美國和以色列對伊朗發動戰爭。當時挪威諾貝爾委員會呼籲立即釋放她。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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