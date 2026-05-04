諾貝爾委員會：伊朗須讓和平獎得主穆罕默迪接受治療

諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯說，伊朗當局必須將諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）移交給她的醫療團隊，以便她能儘快接受治療，因為她的生命仍然受到威脅。



路透社報道，伊朗著名女權捍衛者穆罕默迪因在伊朗爭取人權的努力而榮獲2023年諾貝爾和平獎。弗里德內斯星期六（5月2日）引述穆罕默迪的家人和律師的話說，穆罕默迪的健康狀況「嚴重惡化」。

穆罕默迪家人管理的穆罕默迪基金會星期五在官方網站發布聲明說，穆罕默迪因健康狀況災難性惡化，包括髮生過兩次完全失去意識和一次嚴重心臟危機，已緊急送往位於桑揚（Zanjan）的一所醫院。

2023年12月8日，挪威奧斯陸諾貝爾獎頒獎現場懸掛著諾貝爾和平獎得主穆罕默迪的畫像。（Reuters）

穆罕默迪因推動伊朗女權及廢除死刑，在獄中獲得諾貝爾獎殊榮。她去年12月再因在律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會上就其死因發言，被控發表煽動性言論而在12月遭到逮捕。

穆罕默迪基金會2月說，她再判刑七年半，數周後，美國和以色列對伊朗發動戰爭。當時挪威諾貝爾委員會呼籲立即釋放她。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

