切爾諾貝爾核災40周年　歐洲復興開發銀行擬籌5億歐元修防護罩

烏克蘭周日（4月26日）紀念切爾諾貝爾核災難40周年，但人們仍然擔心，持續四年的俄烏戰爭可能再次引發這場世界上最嚴重的核災難。



法新社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（4月26日）說，俄羅斯通過2022年入侵烏克蘭，「再次將世界推向認為災難的邊緣」。他特別指出，俄羅斯無人機經常飛越切爾諾貝爾核電站上空，甚至在去年的一次襲擊中破壞了它的防護罩。

2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

澤連斯基說：「絕不能允許這種核恐怖主義繼續下去，而最好的辦法就是迫使俄羅斯停止魯莽的襲擊。」

另據烏克蘭國際文傳電訊社報道，歐洲復興開發銀行計劃籌集約5億歐元（約45.9億港元），用於修復切爾諾貝爾核電站的防護罩。

在切爾諾貝爾核事故40周年紀念活動前的簡報會上，歐洲復興開發銀行行長勒諾-巴索（Odile Renaud-Basso）說，必須在2027年底前籌集這筆資金，用於修復新安全防護罩。「全面翻新的工作必須在2028年啟動，目標是在2030年完工。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

