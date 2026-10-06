意大利總理為聲音申請商標 防遭AI深偽技術濫用
撰文：蕭通
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意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已向歐盟智慧財產局（EUIPO）為其聲音申請註冊商標，以防被人工智能（AI）生成的深度偽造語音及影像侵權。
梅洛尼的申請10月5日在EUIPO網站上公佈，並獲得意大利總理辦公室確認。申請書包含一段四秒的錄音，錄音中她用意大利語重複了兩次「我是梅洛尼」（Io sono Giorgia Meloni）。
路透社報道，梅洛尼的合成影像近年在網上反覆流傳，有時甚至被當作真實影像傳播，其中包括一張經AI惡意偽造、顯示她穿著內衣坐在床上的合成照片。
梅洛尼譴責此類內容是散佈謠言和針對個人的攻擊手段，並敦促用戶在網路上分享內容前，務必核實其真實性。她表示，雖然她能夠為自己辯護，但許多其他人卻無法做到。
她向歐盟智慧財產局（EUIPO）提出的申請仍待審查。
意大利媒體報導，即使申請獲得批准，也無法阻止他人使用她的聲音製作AI生成的深度偽造影片，但可能會給那些試圖複製她聲音的人設置額外的法律障礙。
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