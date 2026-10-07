美國女死囚毒針處決失敗後恢復意識能講話　醫生料未來康復路艱難

美國田納西州女死囚派克（Christa Pike）在上月底執行毒針死刑失敗昏迷不醒，派克的代表律師費雷爾（Stephen Ferrell）10月6 日發表聲明證實，派克現時已在醫院恢復意識，並能夠說話，已順利拔除呼吸器且情況出現好轉。有專家得知派克仍有意識且能說話，直言「極其震驚」。不過，預計派克此後的情況依然不明朗，預料日後將會面對相當艱難的康復治療過程。



綜合外媒報道，派克的律師在周二發表的聲明中表示，50歲的派克目前在醫院接受重症監護，同時處於戴着手銬的狀態。

在上月的行刑過程中，工作人員在一小時內對派克打了至少7針，並先後施打2劑致命劑量的戊巴比妥（Pentobarbital）。 費雷爾主張田納西州懲教廳失職，認為當時靜脈注射管路的放置不當或靜脈破裂，導致藥物直接滲入到身體組織而非血液，造成派克雙臂嚴重腫脹、灼傷和起水泡。

派克法律團隊聘請的醫學專家、埃默里大學麻醉科副教授齊沃特（Joel Zivot）接受媒體訪問表示，從注射死刑倖存的機率極低，表示大多數接受死刑的人會因此喪生，對於她能夠倖存下來感到「很不尋常」。

他續指，目前仍有許多不確定因素和未知情況，包括有多少戊巴比妥進入了她的體內、注射後的血中濃度如何，並表示不會斷言她已經度過了所有重大風險。

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田納西州州長比爾·李（Bill Lee）宣佈暫停該州今年餘下時間的所有死刑執行，而田納西州懲教專員斯特拉達（Frank Strada）亦已宣告引咎請辭。

派克於18歲時，因忌妒而與男友合謀殺害同學斯萊默 (Colleen Slemmer)，於1996年被判處死刑。