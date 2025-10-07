諾貝爾物理學獎揭曉3學者共享殊榮　晶片實驗揭示量子物理學運作

諾貝爾物理學獎10月7日揭曉，由3名科學家John Clarke、Michel H. Devoret與John M. Martinis共同獲得殊榮，諾貝爾獎稱，得主們在晶片上進行的實驗，揭示量子物理學的運作，表彰他們「在電路中發現宏觀量子力學隧道和能量量子化」。



2025年10月7日，諾貝爾物理學獎公布（Reuters）

根據諾貝爾獎網站資料，John Clarke於1942年生於英國劍橋，Michel H. Devoret於1953年生於法國巴黎，John M. Martinis於1958年生於美國加州。3人均任職於美國的大學。

諾貝爾獎指，物理學的一個主要問題是，能夠展示量子力學效應的系統最大尺寸是多少（maximum size of system）， 3人於1984年、1985年利用由超導體構成的電子電路，在晶片上展開一系列實驗。

諾貝爾獎表彰他們「在電路中發現宏觀量子力學隧道和能量量子化」。

網站指，這些發現為開發下一代量子技術提供機遇，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。

每項諾貝爾獎的獎金為1100萬瑞典克朗（約911萬港元）。3人將平分這筆獎金。

上一屆、2024年度的諾貝爾物理學獎由美國科學家John J. Hopfield與擁英國、加拿大國籍的Geoffrey E. Hinton獲取殊榮。諾貝爾獎指表彰他們通過人工神經網絡（artificial neural networks）實現機器學習（machine learning）的基礎發現與發明。

2025年10月7日，諾貝爾物理學獎的記者會現場，傳媒正等待結果公布（X@The Nobel Prize）

2025年度諾貝爾獎10月6日至13日陸續揭曉結果，以下為具體時間：

生理學或醫學獎：香港時間10月6日（周一）下午5時30分左右

物理學獎：香港時間10月7日（周二）下午5時45分左右

化學獎：香港時間10月8日（周三）下午5時45分左右

文學獎：香港時間10月9日（周四）下午7時左右

和平獎：香港時間10月10日（周五）下午5時左右

經濟學獎：香港時間10月13日（周一）下午5時45分左右