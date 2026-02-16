文件揭愛潑斯坦拉攏接觸權貴招數：炫耀與諾貝爾和平獎前主席關係

美國司法部1月底發放長達300萬頁的淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，牽涉大量政商名人，挪威前首相、挪威諾貝爾委員會前主席亞格蘭（Thorbjorn Jagland）也捲入醜聞，文件揭示愛潑斯坦常利用與亞格蘭的關係，拉攏接觸更多權貴，擴闊自己在政商界的圈子。



圖為美國已故富豪淫媒愛潑斯坦（GettyImages）

在文件公布後，亞格蘭如今在挪威已被控貪污罪名，他被指收受愛潑斯坦的禮物、旅行住宿等，警方表示會進一步調查，並已搜查亞格蘭的兩個住所。亞格蘭否認指控。

亞格蘭1996年至1997年擔任挪威首相，2009年至2015年成為挪威諾貝爾委員會主席，該委員會負責諾貝爾和平獎的評選。

調查人員2026年2月12日搜查挪威前首相亞格蘭（Thorbjorn Jagland）的居所，亞格蘭（中）在現場離開（NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS）

美媒指，雖然文件未有顯示愛潑斯坦曾向亞格蘭遊說誰人該得諾貝爾和平獎，但在2010年代，愛潑斯坦曾多次宣揚自己在紐約、巴黎的住所招待亞格蘭。

2013年，愛潑斯坦向英國富豪、維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）發電郵時提到，亞格蘭9月會在他的居所，「若你也在，你可能會覺得他人很有趣。」

維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）（布蘭森Blog）

2012年，愛潑斯坦又向美國前財政部長、哈佛大學前校長薩默斯（Larry Summers）發電郵指，「諾貝爾和平獎的負責人會來找我，你有興趣嗎。」

2015年，他又向剛離任一年的奧巴馬政府時代白宮法律顧問魯姆勒（Kathy Ruemmler）指「諾貝爾和平獎的負責人來探訪，你想一起來嗎？」

圖為2025年7月9日，美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）在愛達荷州舉行的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。（Getty Images）

報道又指，2018年9月特朗普首個任期時，愛潑斯坦向特朗普盟友、曾有美國「國師」之稱的白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon）稱「若然特朗普知道你現在與星期一將決定誰人拿諾貝爾和平獎的人成為好朋友，他肯定會瘋掉。」

愛潑斯坦又指「我告訴他，等我們解決中國後，明年該輪到你。（I told him next year it should be you when we settle china.）」但他未有就此作具體說明。