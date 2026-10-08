日本四大啤酒商涉合謀定價作壟斷　遭當局強制大規模刑事搜查

日本四大啤酒製造商涉嫌作出違法聯合行為，串通抬高售價遭日本公平交易委員會展開強制調查。



共同社報道，執法人員星期三（10月7日）搜查四家公司的辦公地點並扣押證據。鑒於啤酒行業佔有巨大的市場份額且嚴重影響民生，監管部門說正在考慮對相關違法行為發起刑事檢舉。

報道指，涉案的四家巨頭分別為朝日啤酒（Asahi）、麒麟啤酒（Kirin）、三得利（Suntory）和札幌啤酒（Sapporo），它們幾乎壟斷了日本國內市場份額。

消息人士透露，這四家公司數年來暗中操縱出貨價格，私下協調漲價節點與具體調幅。據悉，相關行銷高管常利用行業協會「啤酒酒造組合」定期開會的掩護，在會後私下會面達成提價默契，且部分通氣內容已上報至管理層級別。

這是日本公平交易委員會首次對食品和飲料行業行使「犯則調查許可權」。與一般的常規入內檢查不同，執法人員此次是在獲得法院許可狀後，依法行使強制搜查和扣押權。

國際原子能機構3月17日發布日本國旗的相片。（Twitter@iaeaorg）

監管部門指出，企業間若通過價格卡特爾削弱市場競爭，不僅能為製造商謀取不正當利益，更會直接加重消費者的生活負擔，性質極其惡劣。

四家公司均證實接受公取委調查，並說將全面配合。涉案行業團體「啤酒酒造組合」也被列為調查對象。

若串通控價行為屬實，涉案公司除面臨刑事追責外，還可能被行政勒令繳納高達相關銷售額10%的課征金，懲罰金額預計將十分龐大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

