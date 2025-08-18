車cam｜美國公路雷擊瞬間「電光炸裂」噴火球　網民：電影感十足

美國南卡羅來納州（South Carolina）上演震撼場面。



一道閃電直接擊中電線桿，瞬間引發爆炸與火勢，甚至出現藍色強光與巨大火球，場面宛如荷里活災難片，過程都被行車記錄器拍下。

美國南卡州一道閃電直接擊中電線桿，瞬間引發爆炸，甚至出現藍色強光與巨大火球，宛如荷里活災難片。（X@MountPleasantPD）

點圖放大瀏覽：

+ 14

全國廣播公司（NBC）報道，這次事件11日發生在17號公路的芒特普萊森特市（Mount Pleasant）路段。當時顯然下着滂沱大雨，雷電猛烈擊中電線桿後，立即產生強光、火球與爆炸，電線起火斷裂，宛如災難將至。

這段影片剛好由該市一台警車的行車記錄器拍下，警局在Facebook分享這段影片時，還配上知名樂團AC/DC名曲《Thunderstruck》：

周一有點太刺激了！雷擊造成停電和交通延誤，幸好沒人受傷。

網友們驚呼連連，由於畫面「電影感」十足，不少人懷疑是特效。有人詢問：

這是甚麼電影？

另一名網友表示：

看起來像科幻片場景。

甚至有人開玩笑說：「你們是在葛咸城（Gotham）嗎？」也就是DC漫畫中蝙蝠俠居住的虛構城市。

這次意外雖未造成人員傷亡，但導致當地大範圍停電，17號公路雙向封閉數小時。電力公司Dominion Energy迅速派員搶修，清理斷落電線並恢復供電。

【延伸閱讀】比亞迪私家車「連續被雷直接劈中」火花四濺極可怕 拍片者下秒逃生（點圖放大瀏覽）：

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】