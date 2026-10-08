巴西22歲「牛仔競技皇后」遭雷擊送院搶救不治 才幫5歲兒洗完澡
撰文：中天新聞網
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巴西1名選美皇后費雷拉（Ana Beatriz Araújo Ferreira）憑藉亮麗外型，年僅22歲就成為「牛仔競技皇后」（Queen of the Rodeo），但她日前剛為5歲兒子洗完澡，正替姪女梳頭髮時，竟遭雷擊身亡，留下無限遺憾。
根據巴西媒體報道，事發當時費雷拉在媽媽的家裏，她幫兒子洗完澡就來到戶外的浴池附近，陰沉天氣飄着小雨，完全看不出有雷擊的徵兆，然而就在此時，雷電無情地打在費雷拉身上，她的兄弟姊妹都感到十分錯愕。
費雷拉的家人立刻將她送往醫院救治，可惜最終還是不治。她的哥哥奧古斯托（César Augusto）說，妹妹總是用最簡單的方式照顧着身邊的人，即便是生命的最後，妹妹仍然「做自己最喜歡的事，用1件簡單的小事表達愛」。
據報，費雷拉曾就讀於Unopar University的物理治療相關科系，那時她還得照顧年幼兒子，之後在巴西中部農牧展ExpoAlmas當選「牛仔競技皇后」。如今意外驟逝，ExpoAlmas發表聲明悼念費雷拉，以及慰問她的家人，並表示這場意外讓她的家人與親友、所有認識她的人心中留下巨大遺憾。
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