有片｜全場以為搞氣氛　墨西哥75歲裁判遭摔角手「用禁招重摔」亡

墨西哥日前發生一宗擂台致命悲劇，一名36歲職業摔角手在比賽過程中，疑似對75歲的資深裁判使出高危險性的禁用招式「打樁機」（martinete），導致該名裁判當場倒地不起，經送醫後宣告不治。目前涉案選手已遭警方拘留並面臨過失致死罪指控，整起事件正由當地主管機關深入調查中。



比賽突發重摔意外 資深裁判當場倒地不治

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這宗慘劇發生於墨西哥伊達爾戈州（Hidalgo）。當時36歲的摔角手小費什曼（El Hijo de Fishman）在與薩格拉達（Mascara Sagrada）對戰時，疑似對綽號「貓頭鷹」的75歲資深裁判赫拉多・赫爾曼・皮內達（Gerardo German Pineda）使出了危險招式「打樁機」。皮內達承受重摔後隨即倒臥擂台不起，隨後經確認已無生命跡象，宣告死亡。

36歲職業摔角手小費什曼（El Hijo de Fishman）疑似對75歲資深裁判使出「打樁機」（piledriver）招式，導致裁判當場倒地不起，隨後被宣告死亡。（X@TrendingEx ）

摔角比賽前半段畫面曝光：

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摔角界的「打樁機」招式係將對方垂直舉起後頭部朝下重摔。為確保安全，出招者原則上必須以自身的身體吸收撞擊力道，嚴格禁止對手的頭部直接碰撞擂台墊。由於該招式過往曾造成多名選手嚴重傷亡，世界摔角娛樂（WWE）等多個主流聯盟已明令禁止使用多年。

現場影片與照片曝光 致命瞬間疑點重重

目前網絡上流傳的現場影片顯示，小費什曼在比賽前半段曾對皮內達使出「軀幹摔擊」（bodyslam），當時動作受控，皮內達被摔後體態仍有反應。至於導致致命傷害的「打樁機」招式，目前僅有一張真實性待確認的照片在網路流傳，尚無完整影像流出。

現場竟無醫護待命 倒地數分鐘被誤認「做效果」

據墨西哥摔角專業網站「Luchablog」引述當地報導指出，皮內達倒在擂台墊上數分鐘動彈不得，但現場人員與觀眾一度以為只是戲劇效果，未在第一時間上前確認。更令人不解的是，現場疑似並未安排救護車與專業醫療人員待命，這已明顯違反伊達爾戈州關於職業體育賽事必須配置醫護人員的法規。

當醫護人員接獲通知趕抵現場時，皮內達已無生命跡象。當地警方已隨即將小費什曼拘留，並依過失致死罪嫌展開調查。

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主辦單位發表聲明 坦言遺憾並提供法律協助

針對此起重大安全事故，主辦單位「埃爾帕特龍摔角娛樂」（El Patrón Espectáculos Lucha Libre）發布聲明表示極度遺憾，並指出：「本公司目前正密切關注事態發展，已為小費什曼安排陪同人員與法律協助，確保所有程序均能在主管機關監督下依法妥善進行。」

主辦單位同時強調，公司律師與法定代理人已與皮內達的家屬及其法律代表取得聯繫，承諾將以最嚴謹與尊重的態度處理後續事宜。

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