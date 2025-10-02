港鐵MMA｜黑白2男摔角式肉搏片瘋傳　動作震驚網民：衰過女人打交

【港鐵／MMA】智能手機盛行，如在公眾地方勿打架，隨時會被拍片傳播！本港網絡流傳影片，指港鐵東鐵綫紅磡站有2名分別穿黑衣和白衣的男子當眾以「摔角」招式肉搏纏鬥，更打到鞋子脫落，直至影片結束仍未分開。目擊者直呼「隻揪，隻揪」，又留言指「香港人好大壓力」。



影片引來網民熱議，有人笑言「難離難捨，想抱緊些！」、「男上加男」；但亦有人被2人動作震驚，「衰過女人打交！」。



本港網絡流傳影片，指港鐵東鐵綫紅磡站有2名男子當眾以「摔角」招式肉搏纏鬥，更打到鞋子脫落。（Threads@nickwongch）

無論甚麼事都不應動手打架！有港男於9月30日（星期二）在社交平台發布該段「港鐵2男子MMA」影片，指港鐵東鐵綫紅磡站扶手電梯旁有2名男子打鬥，留言「香港人好大壓力」。

港鐵紅磡站2男纏鬥

影片長6秒，見到2名男子以「摔角」式動作纏鬥，其中穿白衣男子上半身靠近黑衣男子，緊抱前推角力；黑衣男則奮力抵擋，腳上的鞋子也甩脫。畫面傳來男聲，「肉搏喎，隻揪！隻揪！」。

2人纏鬥期間有多名路人經過，部份人急急走避。而直至影片結束，2人仍未「分開」。

2名男子以「摔角」式動作纏鬥，其中穿白衣男子上半身靠近黑衣男子，緊抱前推角力；黑衣男則奮力抵擋，腳上的鞋子也甩脫。（Threads@nickwongch）

動作震驚網民：難離難捨

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「難離難捨，想抱緊些！」、「男上加男」、「唔捨得分開」、「你應該即刻搭返隔籬條電梯，落去途中再拍過，個鏡頭應該會好好睇，幾有電影感」。但亦有人被2人動作震驚，形容「衰過女人打交！」、「報警，兩個拉」。