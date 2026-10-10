颶風伊薩亞斯登陸美國　佛州阿拉巴馬59萬人斷電

颶風伊薩亞斯（Isaias）10月9日在美國佛羅里達州德斯廷（Destin）附近登陸後風速迅速減弱，降為一級颶風，惟當局警告風暴潮及洪水威脅持續。



據路透社周五（9日）報道，美國國家颶風中心（NHC）最新公報稱，伊薩亞斯位於佛羅里達州巴拿馬城西北偏西約105公里，最高持續風速為每小時150公里；機構警告墨西哥灣沿岸或現致命風暴潮，危險颶風狀況及山洪正向內陸蔓延，預料風暴周末橫越阿拉巴馬州，進入田納西河谷。

電網監測網站Poweroutage.us顯示，風暴登陸時佛羅里達州近38萬人、阿拉巴馬州逾21萬人失去電力供應。（Poweroutage.us）

電網監測網站Poweroutage.us顯示，風暴登陸時佛羅里達州近38萬人、阿拉巴馬州逾21萬人失去電力供應，合共約59萬人。美國國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）表示，佛州及阿拉巴馬州的緊急狀態聲明已獲批准，確保有聯邦資源應對伊薩亞斯。

伊薩亞斯登陸時為二級颶風，佛州緊急事務部門其後呼籲居民就地避難，留意州北部颶風狀況。