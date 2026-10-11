颶風伊薩亞斯登陸美國佛州4死67萬人停電　旅館屋頂被吹走｜有片

英媒引述當地政府與電力監測服務機構稱，颶風伊薩亞斯（Isaias）10月10日（周六）凌晨登陸美國後已造成四人死亡。隨着颶風減弱為後熱帶氣旋，佛羅里達州（Florida）、阿拉巴馬州（Alabama）、佐治亞州（Georgia）與密西西比州（Mississippi ）約有67萬居民仍然停電。網上影片可見，佛羅里達州一座旅館的屋頂被強風吹走。



佛羅里達州一座旅館的屋頂被颶風吹走：

路透社引述當地媒體及政府稱，其中2名死者是由於樹木倒塌砸中房屋造成的。

佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，颶風登陸後不久，州政府並未收到任何搜救請求，顯示颶風的影​​響有限。

惟美國國家颶風中心（NHC）表示，危險情況依然存在，預計美國東南部部份地區將出現風暴潮、山洪暴發、破壞性強風以及有龍捲風風險。

美國國家颶風中心預計，10日佛羅里達州的狹長地帶、佐治亞州和南北卡羅萊納州（Carolinas）部份地區仍將面臨龍捲風威脅。

佛羅里達州遭遇颶風後一片混亂：

佛羅裡達州政府表示，電力恢復被列為優先事項，同時高速公路、橋樑和機場正在重新開放，救援隊正在評估損失。

德桑蒂斯在新聞發布會上表示：「他們今天（10日）上午將進行評估，我認為這將讓我們對電力恢復的速度有一個大致的了解。」他說，約有16000名電力線路工人已做好應對風暴的準備。

據電力追蹤公司 PowerOutage.us 的數據顯示，截至10日中午，佛羅里達州約有42萬用戶、阿拉巴馬州約有19萬用戶、佐治亞州約有4.3萬用戶、密西西比州約有1.7萬用戶停電。

網上影片可見，伊薩亞斯9日登陸佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）時，強風肆虐，吹走了當地一座名為休息放鬆旅館（Rest and Relax Inn）的部分屋頂。

美媒引述目擊者Jordan Glass分享的影片顯示，強風猛烈衝擊建築物，屋頂部分被掀翻並吹離。