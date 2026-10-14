印度人妻手機GPS抓姦！僱假警擄人打斷丈夫四肢　同行女慘遭輪姦

印度近日發生一宗驚悚的買兇綁架性侵案。一名女子與已婚男性友人入住私人旅館時，遭5名假冒警察的男子強行闖入押走。男子遭沿路暴打至手腳骨折後棄置於路旁，女子則慘遭集體性侵。警方深入追查後發現，整起案件的幕後主謀，竟然是受害男子的妻子。



假冒警察闖房綁人 兩人遭捆綁押上車

據《NDTV》報道，受害女子來自泰米爾納德邦（Tamil Nadu）蒂魯布爾（Tiruppur）。日前她與已婚男性友人前往喀拉拉邦（Kerala）特里蘇爾（Thrissur）遊玩，並入住客運站附近的一間私人旅館。

印度近日發生一起驚悚的買兇綁架性侵案。（Unsplash@Karthik Chandran）

兩人才剛進房不久，突有5名男子假冒警察強行闖入，當場用布條綑綁兩人手腳並堵住嘴巴，隨後將兩人強行押上車，一路載往泰米爾納德邦方向駛去。

男遭打斷手腳棄置 女慘遭轉移車輛輪姦

在綁架過程中，受害男子沿途遭到嫌犯殘酷毒打，導致雙手與雙腿嚴重骨折，最後被棄置於蒂魯布爾當地一家醫院附近。隨後，其中2名嫌犯將受害女子轉移至另一輛車上，並對其實施集體性侵。

手機定位抓姦 正宮狠心買兇復仇

受害女子獲救後隨即向警方報案，泰米爾納德邦警方獲報立案後，已將案件移交案發地特里蘇爾市警局接手偵辦。

受害女子獲救後隨即向警方報案。（Unsplash@Michael Fortsch）

警方抽絲剝繭後發現，案情出現驚人反轉。整宗案件竟是受害男子妻子的復仇計畫，她透過偷偷追蹤丈夫的手機定位掌握兩人行蹤，隨後買兇委託5名嫌犯犯下綁架與性侵罪行。目前警方已將包含受害男子妻子在內的5名涉案嫌犯全數逮捕歸案，全案正進一步釐清中。

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