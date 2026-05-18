河北男涉車內強姦女網友　女方收30萬改口自願再反口　男方判罪成

從2025年1月27日因涉嫌犯強姦罪被刑拘至同年12月25日被取保候審，在長達11個月的時間裏，河北男子王明（化名）始終認為自己無罪，堅稱與女方係雙方自願在車內發生性關係。



一審法院審理查明，案發前，涉案兩人在車輛後排曾有互相摟抱、親吻及更進一步的親密行為。此外，被害人劉麗（化名）報警稱被強姦，但在收取王明母親30萬元（人民幣，下同）並簽署諒解書後，先後5次向警方稱其係自願與王明發生性關係，後又再次改口稱其非自願，稱此前誤認為「諒解」等同「自願」。

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2025年12月25日，河北省承德市雙橋區法院對此案作出一審判決，認定在被害人明確表明不願意發生性關係的情況下，王明仍採用暴力、威脅手段強行與被害人發生性關係，其行為已構成強姦罪。王明家屬與被害人達成和解協議，賠償被害人損失，取得被害人諒解，可以酌定從輕處罰，遂判決王明犯強姦罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

一審判決後，王明不服提出上訴，2026年3月30日，此案二審在承德中院開庭審理，法院未當庭宣判。

據悉，王明與劉麗於2024年10月通過網絡相識，雙方當時均為單身，互加好友後逐步展開聊天交往。2025年1月26日，王明從外地返回承德老家過年，雙方約定當晚進行首次線下見面。當晚9點多，王明駕車接上劉麗，隨後將車輛停至一處停車場，兩人在車內聊天談心。

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期間，雙方坐到車輛後排，發生了互相摟抱、親吻及口部親密行為，之後還一同下車，在停車場附近的藥房購買了避孕套。王明提出帶劉麗前往附近預定的酒店，遭到劉麗明確拒絕，兩人隨後返回車上繼續在後排相處，劉麗再次為王明進行口部親密行為，此後王明強行與劉麗發生了性關係，劉麗隨後撥打報警電話報案。

雙方對事發經過各執一詞：王明稱，性關係後因避孕套問題起爭執，自己遭劉麗毆打，僅作阻擋，未實施暴力；劉麗則表示，自己多次拒絕，王明對其掐脖、打臉，其手腕、手臂等部位的傷情係反抗所致，王明身上的抓傷也為其反抗造成。

該案的關鍵爭議點在於被害人劉麗的陳述出現多次根本性反轉。2025年3月，王明母親為爭取對王明的從輕處理，向劉麗支付了30萬元現金，劉麗當場簽署了刑事諒解書。在此之前，劉麗在4次筆錄中均明確陳述，自己是在不同意的情況下被王明強行侵犯；拿到30萬元賠償後，她在2025年3月至7月期間的5次筆錄中，均改口稱與王明發生性關係為自願，理由是事發時情緒激動導致誤判，且事後想與王明向情侶方向發展，不願看到其受到重罰；同年7月下旬，劉麗再次改變陳述，稱此前是誤將「諒解」等同於「自願」，明確表示自己被王明強姦的情況屬實，不想讓案件繼續錯誤發展。

一審法院認為，王明行為已構成強姦罪，鑑於其家屬賠償並取得諒解，且為初犯、有悔罪表現，依法從輕判處緩刑。王明辯護律師則提出，劉麗陳述矛盾，關鍵事實存疑，應遵循疑罪從無原則。目前，二審結果尚未公布。

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