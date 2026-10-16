美國俄勒岡州小學槍擊案4死　死者包括3名兒童　16歲槍手被擊斃

美媒10月15日（周四）引述執法部門消息人士報道，俄勒岡州（Oregon）本德市（Bend）一間小學發生槍擊事件，造成三名兒童和一名成人死亡。當地警方稱，下午1時左右警方抵達現場時，槍手已在校內被擊斃。美媒其後指，槍手是一名16歲男子。



網上傳出槍擊案現場畫面：

據報道，目前尚不清楚是誰擊斃了槍手，但本德市警察局發言人米勒（Sheila Miller）表示，「可能是旁觀者所為」。

當地警方稱，醫護人員已將至少兩人送往醫院。

警方指，第一個911報警電話顯示「一名身份不明的男子向一輛汽車開槍」，數分鐘後，警方接到多個報案電話，稱有人闖入學校並開始射擊。

銀軌小學（Silver Rail Elementary School）隨後進入封鎖狀態，本德警察局為學生家屬設立聚集點。

據聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）稱，聯邦調查局已趕赴現場協助調查。

據美媒對「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）、「教育周刊」（Education Week）和「每座城鎮都安全」（Everytown for Gun Safety）統計的分析，今年迄今為止，美國至少發生52宗校園槍擊案，造成至少28人死亡，48人受傷。

數據顯示，銀軌小學發生的這宗悲劇是今年在幼兒園至高中校園發生的第36宗槍擊案。

本德-拉派恩學區總監庫克（Steven Cook）在一份聲明中表示：「我們對這宗殘忍的悲劇感到震驚和心碎，我們向遇難者家屬和所有受此暴力事件影響的人們致以最深切的慰問。任何言語都無法充分表達我們社區此刻的悲痛。」