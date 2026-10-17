特朗普競選再惹禍：中東人65%叫穆罕默德　狂言引爭議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月16日在佐治亞州競選集會上，開玩笑指穆罕默德此一名字在穆斯林世界極為普及，並稱伊朗是唯一沒有人想當總統的國家。



據路透社周六報道，特朗普在多爾頓（Dalton）向支持者說：「如果拿不準中東某人的名字，就叫他穆罕默德吧，你有大約65%的機會猜中。我多年來都是這樣做，從未錯過。」

談及伊朗時，他稱該國是唯一沒有人想當總統的國家，更假裝詢問多名穆罕默德是否願意接任。穆罕默德是穆斯林常見的男性名字之一，教徒常以先知穆罕默德為兒子命名；伊朗現任總統為佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。

圖為2026年3月4日，在印控克什米爾（Kashmir），什葉派穆斯林婦女集會高喊反美反以口號，並悼念已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

權益倡導者及穆斯林團體多次批評特朗普妖魔化、嘲弄穆斯林，移民及少數族裔亦受波及。中期選舉競選期內其言論升級，矛頭指向索馬里裔及穆斯林美國人，包括參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed）及索馬里難民出身、明尼蘇達州民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）。

特朗普同場重申，伊朗永不會取得核武；7個月前，美國與以色列對伊朗開戰，部分目的在於癱瘓其核計劃。該場集會是為共和黨候選人拉票，迎戰11月3日中期選舉。