移加4年PR無期！工作家事樣樣難　人妻感恩節感恩：異鄉閨密相伴

移民海外生活看似寫意，背後卻有不少難以向外人訴說的辛酸。近日適逢加拿大感恩節（Thanksgiving Day，每年10月的第二個星期一），有港人人妻在Facebook群組「香港人DIY移民加拿大」分享感受，透露自己一家人自2022年移居加拿大，至今已逾4年，仍在等待永久居民（PR）申請結果，「4年多來彼此發生過的大大小小事，像是在香港20年來所發生般多」。



樓主慶幸身邊有一班閨密，大家原本並不認識，直至移民後透過當地教會結緣，逐漸成為彼此最重要的支持。她們出去飲奶茶、食早餐，以及欣賞楓葉，坐在湖邊談天，回顧移民後經歷的甜酸苦辣，「將埋在心裡委屈說出來，回家再有力量面對」。



面對種種困難，樓主慶幸身邊有一班閨密，她們出去飲奶茶、食早餐，以及欣賞楓葉。（Facebook群組「香港人DIY移民加拿大」圖片）

無了期等待簽證

面對簽證要無了期等待，加上「續工作簽證（Work Permit）等極沒結果」，大家一起致電加拿大移民、難民及公民部（IRCC）詢問，以及找議員求助出信。

求職方面，她們難找長期工作，即使做兼職賺最低工資，但都要受氣，「想起香港那份穩定收入，心底冒起的無名火，默默在那杯奶茶中淡化」。

適逢10月12日加拿大感恩節，樓主感恩遇到一班閨密，「在人生掙扎中有人陪你流淚、陪你找工作、陪你喊着準備歸途的難受及善後，4年多像是認識20年」。（Facebook群組「香港人DIY移民加拿大」圖片）

回港探望入院父母 獲加國好友照顧子女

家庭更是一大難關，「家中孩子反叛期間，說來便來」，留在香港的父母因年老而患病入院，「彼此在麥當勞吃薯條伴隨眼淚一起吞下去」，然後訂機票和收拾行李，準備趕回香港探望家人。然而，身在加拿大的子女仍需要有人照顧，其他好友於是主動幫忙，放工後輪流陪孩子吃飯、煮飯，直至對方從香港返回加拿大。

樓主坦言，這些經歷即使向香港相識多年的朋友傾訴，對方也未必完全明白，並非因為彼此不再關心，而是大家身處不同環境，各自面對不同的生活挑戰。她表示，「很多晚上和假期低落到不想見人時，身邊只有這幾個情況相同的你我」真正能理解自己處境。

樓主寄語其他身處困境、感到孤單的人，不妨多留意身邊願意聆聽、陪伴自己落淚的朋友，「當一起行下去未必即時解決問題，至少你知道有人願意一起行」。（Facebook群組「香港人DIY移民加拿大」圖片）

今年10月12日是加拿大感恩節，樓主感恩遇到一班閨密，「在人生掙扎中有人陪你流淚、陪你找工作、陪你喊着準備歸途的難受及善後，4年多像是認識20年」、「正是因為困難，我們才知道真正恩典，是在最艱難時沒有落單」。寄語其他身處困境、感到孤單的人，不妨多留意身邊願意聆聽、陪伴自己落淚的朋友，「當一起行下去未必即時解決問題，至少你知道有人願意一起行」，希望大家在「感恩節裡找到真正的平安喜樂」。

隨着救生艇計劃申請人數增加，審批永久居民身份時間亦不斷延長。（加拿大移民、難民及公民部官網圖片）

雖然樓主沒有明言從何途徑申請移加，但根據樓主移加時間和表示要無了期等待，相信她是透過加拿大政府2021年推出俗稱「救生艇計劃」的香港居民永久居留通道申請，設有Stream A及Stream B兩類申請途徑，分別供符合條件的加拿大專上院校畢業生，以及具有加拿大工作經驗的港人申請成為永久居民。

然而，隨着申請人數增加，審批時間亦不斷延長。根據加拿大移民、難民及公民部（IRCC）今年8月28日公布的數據，截至6月30日，計劃累計收到約30,315宗申請，涉及48,560人，當中超過8,600宗申請獲批，涉及13,485人，約13,370人已正式取得加拿大永久居民身份。另一方面，IRCC今年9月公開的資料顯示，截至3月31日，港人永久居留通道仍有約31,900人列於處理清單之中，反映大量申請者尚未取得審批結果。

許多人放棄等待救生艇計劃，改為申請「技術移民線上篩選系統」快速通道（Express Entry，簡稱EE）。（AI生成圖片）

加拿大積壓大量申請 預計處理時間逾10年

加拿大《號角月報》今年10月報道，IRCC回覆查詢時指出，Stream A及Stream B的申請須按照加拿大每年移民接收目標處理。由於申請人數超過可供的移民名額，目前大多數申請人的預計處理時間將超過10年。當局解釋，相關積壓並非單純由審批人手不足造成，即使增加人手，亦未必能縮短輪候時間。惟實際審批時間仍視乎個別申請的情況而定，不代表所有港人均需要等候10年以上。

面對加拿大救生艇計劃申請積壓無期，移加港男田先生接受《香港01》訪問時表示，決定不再死等，反而一早累積當地工作經驗和取得當地學歷，改為申請「技術移民線上篩選系統」快速通道（Express Entry，簡稱EE），今年已經取得永久居民身份，「身邊好多朋友放棄等救生艇，一齊改行EE」。

（Facebook群組「香港人DIY移民加拿大」）