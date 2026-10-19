杜拜航空恐襲未遂案　機長回憶徒手擋斧求生：生死一線中未放棄

杜拜航空（Flydubai）編號FZ1073航班9月30日由阿聯酋杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）時，副機長突然襲擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖製造自殺式恐襲。馬查爾近日受訪時，回憶其當時徒手抵擋襲擊並開駕駛艙門進行呼救，形容生死一線中未曾放棄。



據路透社10月18日報道，馬查爾在醫院受訪時頭部和左臂都纏著繃帶，他回憶稱，受到第一次襲擊時以為飛機出現故障，但很快意識到是自己遭到襲擊，隨後情況「急轉直下」。

馬查爾表示當時「立即解開安全帶，並盡力抵擋打擊」，他指著自己受傷的手臂表示是自衛時造成的，描述當時襲擊都打在頭上。

「我立刻伸向門把手，打開門，大聲呼喊我的同事，喊他的名字，」馬查爾補充稱，並指：「我相信那是我第一次失去意識。」

2026年9月30日，杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）一班從杜拜前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的客機爆出企圖恐襲案，副機師涉在飛行途中襲擊機長並試圖墜毀飛機。右圖為涉施襲的副機師，雙手被綁、雙膝跪地。（影片截圖）左圖：圖為遇襲的印度籍機長Smit Machchhar在機上接受急救。（影片截圖）

據報道，副機長哈馬米（Hamam al-Hammami）以救生斧襲擊機長，試圖奪取飛機控制權，目標是恐襲特拉維夫附近本古里安機場（Ben Gurion Airport）的客運大樓。

所幸的是馬查爾成功打開駕駛艙門，乘客得以制服疑犯，飛機最終急降至沙特。馬查爾亦因阻止墜機被視作英雄，他形容「當時很不確定自己能否活着離開。我放棄了嗎？沒有。」