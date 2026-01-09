悉尼槍擊案｜澳洲成立皇家委員會 調查反猶主義、情報失誤等問題
澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）1月8日表示，政府將成立皇家委員會，調查造成15人死亡的邦迪海灘槍擊事件。
阿爾巴尼斯告訴記者：「我不斷重申，政府的優先事項是促進社會團結與凝聚力，這正是澳洲實現療愈的前提。」
悉尼邦迪海灘去年12月14日在猶太光明節發生槍擊案，槍手薩吉德（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）當時在海灘向人群開槍，造成15人死亡，約40人受傷。
這是澳洲30年來最嚴重的大規模槍擊事件，受害者家屬要求澳洲政府成立皇家委員會展開調查，這委員會將徹查從情報失誤到澳洲反猶太主義蔓延等各方面的問題。
阿爾巴尼斯此前多次迴避這些要求，稱自己專注於「緊急行動」，但由於公眾壓力不斷加大，他最終作出讓步。他說：「我們所做的是傾聽意見，並且得出結論：今天作出的決定是推動國家團結的適當前進方向。」
皇家委員會通常會舉行公開聽證會，調查有時會持續數年。
