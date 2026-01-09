悉尼槍擊案｜澳洲成立皇家委員會　調查反猶主義、情報失誤等問題

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）1月8日表示，政府將成立皇家委員會，調查造成15人死亡的邦迪海灘槍擊事件。



阿爾巴尼斯告訴記者：「我不斷重申，政府的優先事項是促進社會團結與凝聚力，這正是澳洲實現療愈的前提。」

悉尼邦迪海灘去年12月14日在猶太光明節發生槍擊案，槍手薩吉德（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）當時在海灘向人群開槍，造成15人死亡，約40人受傷。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太慶祝活動12月14日遭襲擊後，民眾翌日到案發現場附近悼念。（Reuters）

這是澳洲30年來最嚴重的大規模槍擊事件，受害者家屬要求澳洲政府成立皇家委員會展開調查，這委員會將徹查從情報失誤到澳洲反猶太主義蔓延等各方面的問題。

阿爾巴尼斯此前多次迴避這些要求，稱自己專注於「緊急行動」，但由於公眾壓力不斷加大，他最終作出讓步。他說：「我們所做的是傾聽意見，並且得出結論：今天作出的決定是推動國家團結的適當前進方向。」

2026年1月8日，澳洲坎培拉，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會舉行的記者會上，宣布就去年發生的悉尼槍擊案設立皇家調查委員會。（Reuters）

皇家委員會通常會舉行公開聽證會，調查有時會持續數年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

