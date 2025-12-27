澳洲外長悉尼恐襲後隱形挨轟　終開腔指對事件及猶太社區深感抱歉

澳洲悉尼邦迪海灘12月14日發生恐怖襲擊，當時正值猶太教光明節慶祝活動，約有1,000人參加，事件造成16人死和近40人受傷。事發後，澳洲國內有聲音指外長黃英賢（Penny Wong）一直隱形而遭到反對黨的猛烈批評，她近日終開腔回應事件：「對在國內發生的事及猶太社區的遭遇深感抱歉。」黃英賢承認，在澳洲發生近三十年來最嚴重槍擊案之前，本應可以採取更多措施預防。



據澳洲特別廣播服務（SBS Australia）27日（周六）報道，當被問到是否會向猶太社區道歉時，黃英賢表示，她「對國內發生的事件以及猶太社區的遭遇深感抱歉」。

2025年12月22日，澳洲法院公開文件，顯示邦迪海灘恐襲案槍手薩吉德（Sajid Akram）曾在新南威爾斯州一個地方進行射擊訓練。（Reuters）

她指出：「悲傷不分政治，悲傷體現在我們去教堂做禮拜、為逝者和哀悼者點燃蠟燭、緊緊擁抱孩子的時候。」

黃英賢指她會在「適當的時候」前往邦迪海灘，並且沒有參加任何遇難者的葬禮，因為「葬禮是極其私人的事情，通常由家屬主導。我尊重家屬的意願，也尊重他們難以承受的悲痛。」

黃英賢強調，反猶太主義「不可接受，而且政府已經採取了行動。當然，在政治和生活中，你總會後悔當初本可以做得更多。我想我們已經明確表達了這一點。我們採取了行動，但我們必須做得更多，而且我們正在這樣做。」

當被問及澳洲是否應該收緊移民政策時，黃英賢表示，內政部長Tony Burke已經宣布加強取消簽證和拒簽的權力，並指這是正確的做法。

此前，反對黨領袖Sussan Ley指責黃英賢沒有出席邦迪海灘的追悼會或葬禮，並稱她「從未見過黃英賢流過一滴眼淚」。

2025年12月8日，美國華盛頓，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）出席在國務院舉行的澳美部長級諮詢（AUSMIN）時發表講話。（Reuters）

能源部長 Chris Bowen稱Sussan Ley的言論「非常令人作嘔」，並認為這更多地反映Sussan Ley的為人，而不是黃英賢。

與此同時，黃英賢的副手，外交部助理部長Matt Thistlethwaite強調，工黨對黨內的反猶太主義採取零容忍態度，任何此類行為都將受到迅速而嚴厲的處置。