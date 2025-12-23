從敘利亞美軍遇襲到澳洲悉尼恐襲：ISIS沉寂多年後或捲土重來？

12月13日，有美軍於敘利亞中部巡邏時遭遇襲擊，造成2名美國士兵與1名隨軍的美國翻譯身亡，另有3名士兵受傷。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交平台上發文，指襲擊是由極端組織ISIS發動，針對美國和敘利亞。翌日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，造成15人死亡。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）其後公開指出，兩名槍手很可能受ISIS意識形態驅動。



接連的事件，開始讓人憂慮沉寂多年的ISIS，似乎已開始有死灰復燃的跡象……



在邦迪海灘襲擊後，阿爾巴尼斯透露24歲的兇手納維德（Naveed Akram）早在2019年就被情報機構留意，惟其後並未列為「關注對象」。調查重點正聚焦於他與父親薩吉德（Sajid Akram）上月前往菲律賓時，是否曾接觸伊斯蘭極端分子，兩人在當地停留了大約一個月。因為警方在案發後於海灘附近一輛車內發現自製爆炸裝置，以及兩枚自製ISIS旗幟。

兩人的菲律賓之行引起警方的關注，是因為他們前往的是達沃（Davao）市，而ISIS在該市所在的菲律賓南部仍十分活躍。2017年，與ISIS有關聯的武裝份子圍攻馬拉維市（Marawi）長達5個月。菲律賓政府其後發動大規模攻擊將其擊退。即使在ISIS被擊潰後，相關的攻擊事件仍持續不斷。2023年，ISIS武裝份子在馬拉威棉蘭老島國立大學的一場天主教彌撒中引爆了一枚爆炸裝置，造成4死數十人受傷。

2025年12月14日，澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊事件現場，圖為現場航拍圖。（Reuters）

另一個引起當局關注的原因，是邦迪海灘的槍擊事件與許多受ISIS啟發而發動的攻擊模式相符。自2013年成立以來，ISIS一直呼籲其追隨者攻擊那些與美國一起轟炸伊拉克和敘利亞境內ISIS武裝的國家，例如澳洲。而且，任何的施襲者也無需獲得組織許可以發動襲擊，只需「留下證據或標誌」即可表明是誰在幕後指使他們。

ISIS為何在2019年後轉沉寂？

ISIS於2014年興起，其後一度控制着敘利亞和伊拉克境內部份領土，面積比葡萄牙還要大。該組織還訓練了數千名年輕的「聖戰士」，並煽動其中許多人在2010年代中期發動了一系列恐怖攻擊。此外，當時還有一些所謂的「獨狼式」的攻擊，這些攻擊受到了該組織極端主義意識形態的啟發。

2017年，隨着俄羅斯在敘利亞內戰的軍事介入與及伊朗代表的泛什葉派力量大舉攻入伊拉克和敘利亞戰場，ISIS大舉潰敗，摩蘇爾與拉卡兩座大城市先後被攻陷，組織所佔據的領土幾乎消滅。2019年10月27日，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）更在美軍於敘利亞伊德利布（Idlib）地區所發起的一次突襲行動中喪生。外界因此普遍推測，該組織已經失去能夠造成數十人死亡襲擊的能力。

2019年10月27日，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）更在美軍於敘利亞伊德利布（Idlib）地區所發起的一次突襲行動中喪生。（Reuters）

然而，儘管ISIS的影響力已大大減弱，但卻從未完全消失。尤其是，敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權在一年前的垮台，使該國再次陷入混亂，為ISIS提供了更大的發展空間。

今年夏天，一名疑似與該組織有關的自殺式炸彈襲擊者襲擊了大馬士革的一座希臘東正教教堂，造成至少20人死亡。另外，ISIS在阿富汗的分支機構「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）去年8月一宗計劃襲擊Taylor Swift維也納演唱會的陰謀有關，惟最終事敗；同年10月，該組織策劃了莫斯科音樂廳的襲擊，造成149人死亡。

近年，疑似與ISIS相關的襲擊也不時發生。例如，去年10月密西根州兩名男子被控策劃在萬聖節週末發動大規模槍擊事件。12月，一名受ISIS啟發的美國穆斯林駕駛貨車衝撞向新奧爾良的一班慶祝新年的人群，造成14人死亡。本月中，波蘭當局表示他們逮捕了一名青少年，據稱該青少年曾試圖與ISIS接觸，並被懷疑策劃襲擊聖誕市集。

ISIS在阿富汗的分支機構「ISIS呼羅珊」（ISIS-K）去年8月一宗計劃襲擊Taylor Swift維也納演唱會的陰謀有關，惟最終事敗。（Getty）

美國反恐分析師Colin Clarke指，邦迪海灘襲擊事件「進一步證明了ISIS分支組織仍然有多麼危險」。

ISIS真的正在復興？

澳洲的恐襲事件再次引發全球反恐專家的關注，他們警告ISIS正在重建網路，而西方各國卻仍在繼續將這些組織形容成「勢力正在削弱或衰退」。

長期追蹤聖戰運動的保衛民主基金會資深研究員Bill Roggio表示，澳洲的攻擊事件凸顯了西方國家長期以來的誤判。他說：「我們總是急於宣布恐怖組織已被擊敗且無關緊要，但這與事實相去甚遠。 澳洲的這次襲擊絕對證明ISIS並未被擊敗，它仍能招募人員並進行洗腦，並依然擁有安全的庇護所。」他補充，ISIS在阿富汗仍然有2000名成員，「這不像是一個被擊敗的組織的樣子」。

他不認同澳洲的兩名槍手為「獨狼」的說法，指即使襲擊者單獨行動，極端主義生態系統仍然會提供意識形態上的動機、指導和認同。

長期追蹤聖戰運動的保衛民主基金會資深研究員Bill Roggio表示，澳洲的攻擊事件凸顯了西方國家長期以來的誤判。(網上圖片)

Roggio又指，以色列與哈馬斯之間的戰爭大大加劇了激進化，並助長了全球極端分子的氣焰。他說：「以哈之間的戰爭，為世界各地襲擊猶太人的人們注入了新的活力。這進一步助長了激進化。」

他重申：「這不僅僅是ISIS，還有基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達），我們曾迅速宣布基地組織在阿富汗被擊敗。但看看聯合國的報告，他們仍然在那裏，並與塔利班勾結作惡。這些組織並沒有被擊敗，他們只是改變了運作方式。」

華盛頓近東政策研究所研究員Aaron Zelin則表示，根據華盛頓研究所的ISIS全球活動地圖（ISIS Select Worldwide Activity Map）的數據，今年至今全球已有383人因與ISIS有關而被捕；而在去年，相關的數字共有531宗，其中絕大多數發生在伊拉克和敘利亞等戰區。這些數字反映出ISIS的活動依舊相當活躍。

事實上，ISIS近年在撒哈拉以南非洲西北部的薩赫勒（Sahel）地區，如馬利、布基納法索（Burkina Faso）和尼日等國，取得進展並成功佔領部分領土。

誠然，要判斷ISIS是否東山再起似乎仍言之尚早，雖然該組織近年的襲擊事件仍然十分頻繁，但Zelin指，該組織當前僅在非洲偏遠、乾旱且人口稀少的地區活動，或許更像是勉強生存而非蓬勃發展。他說：「儘管他們在多個非洲國家活動，但由於阿拉伯世界與伊斯蘭教有着深厚的歷史淵源，故此他們於非洲在意識形態上並不享有同樣的威望。」