澳洲悉尼槍擊案　奪槍英雄面臨恐截肢風險　眾籌款項超過800萬元

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生嚴重槍擊事件，造成16人死亡、40多人受傷。據《新西蘭先驅報》（NZ Herald）16日報道，因英勇奪下槍手武器而身受槍傷的商店老闆艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）恐面臨截肢的風險。與此同時，為支持他和他的家人而發起的公眾籌款活動已超過160萬澳元（約828萬港元）。



據其移民律師伊薩（Sam Issa）向《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）披露，艾哈邁德左臂遭受大約五處槍傷，其中一枚子彈射入左肩胛骨後方，因手臂失血過多傷勢較為嚴重，他的情況比預想中糟糕許多。主治醫療團隊正竭力搶救其手臂傷勢，但現在處境艱難。

截至當地時間16日中午，已有超過 25,000 人為此次籌款活動捐款，金額超160萬澳元。其中包括特朗普的支持者、美國猶太裔億萬投資大亨阿克曼（Bill Ackman）的一筆大額捐款，他敦促一個平台發起籌款活動，並捐贈了 99,999澳元（約78萬港元）。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）將艾哈邁德譽為英雄。阿爾巴尼斯及柯民思分別在網上分享到醫院探望艾哈邁德的片段，代表新南威爾斯州各地的人們向他傳遞謝意。

艾哈邁德的表哥阿薩德（Mustafa al-Asaad）表示，其行為出於人道和良心，「他無法忍受看到人們死去」，他為自己能救他人性命感到非常自豪。阿薩德稱，他的表弟是敘利亞裔澳洲公民，來自伊德利卜市（Idlib）。15日上午，阿薩德和表弟待了一個小時後，表弟告訴他「上帝給了我勇氣」，並且不後悔自己的所作所為。

從社交平台上可見，艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）英勇制服槍手後坐在地上，手已受傷流血。（X@AlonLeeGreen）

艾哈邁德的父親告訴澳洲廣播公司（ABC），「我的兒子是個英雄。他曾是警察，他有保護人民的熱情，」他表示，兒子當天之所以出現在邦迪海灘是因為朋友邀請他去那裏喝咖啡，他剛好看到槍手開槍這一幕，於是挺身而出。艾哈邁德做這些舉動的時候，並沒有考慮他所救的人的背景。他感到無比自豪，兒子是澳洲的英雄。