時速51公里強風吹落屋頂！巴西大學校長參訪景點遭擊中頭部身亡

巴西知名大學校長羅傑里奧．雷納托．馬特烏奇（Rogério Renato Mateucci）於亞利桑那州參觀「法蘭克．洛伊．萊特」設計的「塔利艾辛西」時，遭強風吹落屋頂構件擊中頭部，當場身亡。事件發生於16日下午2時，當時馬特烏奇正與團體進行導覽，現場風速高達每小時51公里，導致意外。此事故震驚學界，相關單位已宣布暫時關閉該景點，並表達深切哀悼。



馬特烏奇參觀塔利艾辛西建築 遭強風吹落屋頂砸中身亡

55歲的羅傑里奧・雷納托・馬特烏奇於16日隨團參訪「塔利辛西」時，因當地瞬間風速高達每小時51公里，導致屋頂材料鬆脫。根據《AZ Family》報道，他不幸被脫落的屋頂擊中頭部，當場死亡。官方將此事件定調為氣候相關意外，強調屬於極為罕見的突發事故，令現場所有人震驚不已！

巴西知名大學校長羅傑里奧．雷納托．馬特烏奇（Rogério Renato Mateucci）遭強風吹落屋頂砸中身亡。（Instagram@The Pontifical Catholic University of Parana）

法蘭克・洛伊・萊特基金會發言人於事故後表示，「深切哀悼這場令人震驚的不幸事件。」並宣布「塔利辛西」即日起暫停對外開放，待進一步調查與安全檢查完成後另行公告。該建築為國際知名建築師法蘭克・洛伊・萊特的冬季寓所及學校，為亞利桑那地區重要文化資產。

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教育學術界震驚 校方悲痛：生命並未被奪走

羅傑里奧・雷納托・馬特烏奇自2022年起擔任巴拉那天主教大學（The Pontifical Catholic University of Parana）校長，擁有多項教育學位，並於福坦莫大學取得教育領導博士學位。

巴西知名大學校長羅傑里奧．雷納托．馬特烏奇（Rogério Renato Mateucci）。（Instagram@Centro Marista de Defesa da Infancia – CMDI）

校方公告指出，因校長驟逝，將於週一舉辦追思彌撒，並於遺體運返巴西後安排喪禮。校方聲明中強調，「信仰者相信，生命並未被奪走，而是轉化。因此，讓我們一同為親愛的羅傑里奧兄弟祈禱。」

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