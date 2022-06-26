新北8惡煞闖火鍋店圍斬2男 血流滿地嚇壞客人 行兇僅為2萬台幣
撰文：聯合新聞網
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台灣新北市新莊區錢都火鍋店昨晚發生8名歹徒當眾砍傷客人事件，初步調查是債務糾紛，警方迅速於今天凌晨破門攻堅逮捕其中7名疑犯，惡煞在睡夢中狼狽被逮，驚恐跪地求饒。
台灣新北市新莊區錢都日式涮涮鍋民安直營店，昨晚（25日）8時許用餐時間衝進8名歹徒，分持刀棍眾目睽睽之下追砍胡姓（22歲）、蕭姓（30歲）男子，當場血流滿地嚇壞其他客人，歹徒隨後分乘4輛私家車迅速逃離。
台灣警方今晨破門逮捕其中7名疑犯，有惡煞在睡夢中狼狽被捕，驚恐跪地求饒。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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警方趕抵協助將傷者送醫，幸好沒有生命危險，初步調查是因為2萬元台幣（折合約港幣 5280）債務糾紛引起，專案小組立即調閱監視器以車追人。
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警員今天凌晨1時許，循線在三重地區逮捕其中7人，包括27歲和26歲張姓、28歲吳姓、23歲和24歲林姓、27歲張姓與李姓男子，查扣開山刀、西瓜刀、鋁製球棒等凶器，只剩1名29歲郭姓男子尚未到案，將依殺人未遂罪嫌偵辦。
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