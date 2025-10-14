日本23歲女子入屋殺人　警察面前斬死鄰居　稱「非打倒不可」

日本兵庫縣尼崎市10月12日下午發生一宗殺人案件，一名23歲女子闖入住宅持刀行凶，造成83歲男性死亡。



尼崎東警察署以涉嫌企圖謀殺罪拘捕住在同區的無職女子明石愛花，警方正朝謀殺罪方向擴大調查。根據尼崎東警察署表示，案發於12日下午1時30分左右，地點在尼崎市一處民宅。

日本一名23歲少女持刀闖入八旬老夫妻家中，將老翁砍死。（YouTube@ANNnewsCH）

附近居民向警方通報指稱：

有位年長女性渾身是血，要求撥打110報警。

警方趕抵現場時，發現83歲的森松嘉親倒臥在住家一樓，而女疑犯正用雙手持刀砍向死者頸部。男事主在送往醫院途中證實死亡。

森松嘉親的81歲妻子則是手部在事件中受傷，經治療後所幸並無大礙。妻子向警方表示，與嫌犯僅是點頭之交的關係，根本不熟，之前也未發生過甚麼事。明石愛花則稱，自己必須打倒對方。案發現場位於阪急電鐵園田站西方約1公里的住宅區。

一名住在附近的84歲男性表示，平常與森松先生見面時都會互相打招呼，形容死者是個樸實善良的人，從未聽說有任何鄰里糾紛。案發後，警方在現場拉起封鎖線進行採證。

