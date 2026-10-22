特朗普特使晤普京　感謝釋放被囚公民　稱對方人道主義者｜有片

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）10月21日到訪聖彼得堡，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。俄羅斯其後宣布釋放一名，自2022年起被扣押的74歲美國退休教師哈伯德（Stephen Hubbard），哈伯德之後乘專機返回美國。威特科夫向普京表示感謝是表示：「您總是說特朗普是人道主義者，先生，您也是人道主義者。我向您致敬，並對您表示讚賞。」



威特科夫感謝普京釋放美國公民並稱對方「人道主義者」：

據路透社報道，就在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期對莫斯科做出一系列示好舉措之際，包括達成購買俄羅斯柴油的協議以及豁免尚未生效的制裁，這些舉措已經在美國會引發共和民主兩黨反對，並引起歐洲多國的憂慮。

普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京應特朗普的要求，並考慮到哈伯德的健康狀況，釋放這位74歲的美國公民。

特朗普隨後證實，他最近數日曾與普京通話提出這項請求，普京也同意了。

威特科夫在俄羅斯國營電視台播出的會晤中向普京表示：「因為哈伯德（獲釋），總統（特朗普）向你表示感謝，我們全國人民也向你表示感謝，因為你，他才能回家與家人團聚。」

路透社取得的一段影片顯示，身穿深色羊毛衫、刮了鬍子的哈伯德在俄羅斯某處秘密地點與威特科夫握手並表示感謝。後來，特朗普在網上發布了一張哈伯德與其他人一起出現在專機上並手持美國國旗的照片。

威特科夫因哈伯德獲釋而表揚普京，這番言論在華盛頓引發爭議。共和黨參議員蒂利斯（Tom Tillis）在網上發文抨擊這位美國特使：「查查『人道主義』的定義吧。這話真是令人尷尬又荒謬。」

共和黨參議員蒂利斯對威特科夫的言論表示質疑：

特朗普其後在白宮被問到威特科夫的言論時向記者表示：「嗯，我想你得說，就這個特定目的而言，就是為了讓一個原本以為自己要終身監禁的人重獲自由。但我不會就此發表任何評論。」

特朗普強調，美國「沒有為釋放這名囚犯付出任何代價」，並補充說「我們離結束這場戰爭越來越近了」。

報道指，哈伯德是密歇根州人，此前因在俄羅斯秘密審判中被判從事僱傭兵活動而被判處六年十個月監禁。

2022年4月，他在烏克蘭東部城市伊久姆（Izyum）被捕。俄羅斯指控他當時在當地的烏克蘭軍事檢查站執勤。

檢方稱，哈伯德加入了一支烏克蘭領土防衛部隊，接受了訓練，獲得了武器彈藥，並被承諾每月領取1000美元（約7800港元）的報酬。

俄羅斯官方媒體報道稱，他已對指控認罪。但哈伯德的美國律師Martin De Luca曾告訴路透社，哈伯德曾告訴他，對他的指控是捏造的，他並沒有加入任何作戰或軍事單位。