APEC秘書長專訪：亞太數碼落差隱患　港深發揮融資與技術優勢

首次落戶香港的亞太經合組織（APEC）財長會議（FMM）完滿結束，作為國際主辦方的核心成員——APEC秘書處執行主任佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）22日出席港大賽馬會環球企業可持續發展研究所舉辦的「2026可持續發展高峰會」，期間接受香港01專訪，率先分享會議成果，並對數位基礎設施的急迫性、香港的綠色金融角色等方面，提出第一手觀察。



佩德羅薩形容本次APEC財長會極具建議性，並強調此次會議的獨特之處在於廣泛納入了多邊開發銀行的參與。，包括國際貨幣基金組織（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）、經合組織（OECD）等。佩德羅薩表示，透過這些機構對全球經濟的剖析，開啟了各方深度的交流。 「如果你看一下那份聯合聲明，你會看到關於全球經濟現狀以及我們在供應鏈、房價、食品價格等方面所面臨挑戰的討論。」

今次會議的核心成果，除了21個成員經濟體財長達成的聯合聲明，還發布了《亞太數位基礎建設融資政策聲明》（Policy Statement on Digital Infrastructure Financing）。佩德羅薩指出，雖然香港、新加坡、日本、韓國以及中國部分地區擁有極高且普及的網速，但許多經濟體內部仍存在嚴重的數位落差。「我們都知道 AI和數位經濟在創造新工作、創造新價值、提高生產力方面展現出的巨大潛力。但同時也存在我們將一些人拋在後面的巨大風險。」

要彌補這項落差，單靠政府預算顯得捉襟見肘。佩德羅薩直言：「政府資金當然在一定程度上相當有用，但這還不夠。因此，我們需要建立監管框架，以幫助引入更多私人部門的資金。」他強調，私人資本若要投入這類長期回報的基礎建設，「他們需要這種程度的可預測性，需要這種程度的確定性。」

亞太經合組織（APEC）財長會議10月121日在灣仔會展中心圓滿閉幕，中國財政部長藍佛安（中）發表閉幕辭後，出席新聞發佈會介紹會議成果。（梁鵬威攝）

香港國際資本優勢：200億數碼綠債引領可持續融資創新

作為此次財長會議的主辦地，香港近日致力發展綠色融資與巨災債券。「香港當然是一個非常著名的金融中心，擁有非常深厚的資本市場，這是一個企業可以籌集資金等的地方。」

佩德羅薩提及香港近期發行總額高達200億的綠色債券，並指出APEC正積極研究如何確保此類債券的認購及其底層資產的收益流。

佩德羅薩以2022年泰國主辦APEC時通過的「曼谷目標」為例，倡議特別關注那些致力於循環經濟的小型企業，「雖然這些公司很小，我們也不是在購買數十萬股權，但這是一個可以隨後擴大規模的例子。」重點在於如何透過融資，創造一個能促進這些小企業永續發展的商業環境。

來港出席亞太經合組織（APEC）財長會議（FMM）的APEC秘書處執行主任佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）10月22日出席香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所「2026可持續發展高峰會」。（主辦方提供）

APEC深圳峰會前瞻：跳脫治理空談 聚焦AI實體工業應用

對於下個月即將在深圳登場的重頭戲APEC領導人峰會，佩德羅薩進一步闡述了深圳展示的潛在價值：「我們真正關注的是如何利用AI來加強現有產業，如何將其應用於例如工業流程、醫療保健等領域。」佩德羅薩預期，探討如何將AI技術實際投入現有工業流程，以及解決其技術的「可擴展性問題」，將是下個月活動中最具啟發性的看點。

儘管在APEC領導人峰會期間，地緣政治或大國領袖互動的鋒芒往往蓋過APEC的具體工作，但佩德羅薩對APEC實質成果充面信心。「當我們談論所有這些負面新聞時......在APEC中，具有確實正在邁進的感覺。」

儘管面臨地緣政治挑戰，亞太區域整合的步伐並未停歇。他特別提到了由新加坡、智利和紐西蘭發起的《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），「這是第一個真正專注於數位政策和數位貿易的國際協定。」佩德羅薩透露，目前中國與韓國都已明確表達了希望加入的意願。同時，英國與阿聯酋對CPTPP展現濃厚興趣，香港也正積極準備加入RCEP。

佩德羅薩強調，APEC內部正針對貿易與勞工、貿易與競爭政策等「最困難的問題」持續進行政策對話。「一年中的每一天，都有一個APEC會議。每年有超過365個APEC會議。想想我們（東南亞）現在經歷的霧霾情況，就有一個緊急應變工作小組，一個衛生工作小組。我的意思是，APEC的工作量是巨大的。」由部長級會議到、財長、高級財政官員，乃至中小企之間的會議，這些默默進行的能力建設與框架制定，雖然往往無法成為媒體頭條，卻是推動亞太經濟整合的基石。