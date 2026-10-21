APEC財長會後聯合聲明：支持家庭財政政策、數位基建融資

首次在港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議今日（21日）在灣仔會展中心圓滿閉幕，21個成員經濟體財金官員及財長發表會後聯合聲明，包括強調建立可信賴且靈活的財政、貨幣和金融政策框架對於應對環球衝擊、維護宏觀經濟和金融穩定，並歡迎召開青年金融人才對話，促進區內繁榮和韌性。



聲明指出，2026亞太經合組織高峰會在「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的主題下，着重「開放、創新、合作」，遵循《2040太子城願景》和《仁川計畫》，將致力於和平我們圍繞著支持家庭的財政政策、數位基礎設施融資、全民金融服務和機會等議題進行了富有成效的討論，並歡迎召開青年金融人才對話，以促進本地區的繁榮和韌性。

聲明指出，中期來看，債務脆弱性、人口結構變化、經濟片段化、極端天氣事件和自然災害等結構性挑戰可能持續對成長前景造成壓力。財長們認識到，全球經濟再平衡符合成員的共同利益，並同意加強這方面的溝通與合作，重申致力於維護供應鏈的韌性，對於可能影響貿易或擾亂供應鏈的措施，保持透明度至關重要。

財長會聲明，強調建立可信賴且靈活的財政、貨幣和金融政策框架對於應對衝擊、維護宏觀經濟和金融穩定至關重要，並強調需要進行結構性改革以應對中期脆弱性，並重申2021年的匯率承諾。

亞太經合組織（APEC）財長會議今日（21日）在灣仔會展中心圓滿閉幕，21個成員經濟體財金官員上午開會核准2026年財長聯合聲明，中國財政部長藍佛安（中）發表閉幕辭後，出席新聞發佈會介紹會議成果。（梁鵬威攝）

聲明重申支持具針對性的家庭扶持財政政策，能夠在短期內支持國內需求，並在長期內提高生產力、創新能力和可持續增長；加強公共支出與家庭福利切實改善之間的聯繫，從而促進消費、生產力和就業之間的正反饋循環。

財長們又認為，健全的數位基礎設施是經濟韌性和金融穩定的基石，鼓勵各成員經濟體交流意見、分享最佳實踐，透過制定一套整合公共部門、私部門和多邊開發銀行資源的全生態系統方法，來識別和解決這些融資缺口。他們歡迎並支持《亞太地區數位基礎設施融資政策聲明》，認可該聲明作為財長進程下一份自願性且不具約束力的文件，有助於建構一個數位化能力更強的亞太地區。

此外，他們同意擴大金融服務的覆蓋率和機會，有助於實現平衡、永續的成長，增強經濟韌性，並強調金融服務應普及、便利、價格合理、值得信賴、易於使用、透明公開，並能滿足個人、家庭和企業（尤其是中小微型企業）的多元化需求。

聲明又提到重視培養下一代金融政策制定者和專業人才，歡迎亞太經合組織區域內青年金融官員進行能力建構與知識交流對話。

聲明最後感謝中國主辦本年的APEC財長會議，並感謝香港在本次會議上熱情款待，期待在2027年於越南舉行的第34屆亞太經合組織財長會議再聚。