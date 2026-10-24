美國俄勒岡州小學4死槍擊案　勇父擊斃槍手後自責：未救下所有人

美國俄勒岡州本德市（Bend）一間小學10月15日發生槍擊案，一名16歲槍手在特殊教育課室開槍，造成一名教師及三名學童死亡。當時一名學生家長吉亞曼科（Kaylub Giamanco）持槍趕到將槍手擊斃，獲州長稱讚英勇，他近期受訪披露更多現場細節時，自責未能救下所有孩子。



美國俄勒岡州本德市（Bend）一間小學10月15日發生4死槍擊案，居民在校外獻花（Reuters）

據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，36歲的吉亞曼科是一名木匠，兩名女兒在案發學校讀書。案發當日他駕車途經校園，撞見16歲槍手約翰二世（Griffin J. John II）闖入校內行兇。

吉亞曼科憶述，當時非常恐慌，內心一直想著「不，不，不」，然後拿起手槍進入學校停車場，看見槍手一路穿越校園時想到裡面有幼童，於是撥打911報案。

2026年10月15日，美國俄勒岡州本德市一間小學的槍擊案現場，一名緊急救援人員舉起警戒線。（Reuters）

吉亞曼科表示自己匍匐穿過碎玻璃抵達特殊教育教室，躲在樓外觀察槍手，直到透過窗戶看到一名老師正在和槍手搏鬥後，深知等待救援已來不及，於是猛然闖入開槍射擊。他又指，該老師誤認他是第二名槍手，慌忙逃離，令自己感到難過。

吉亞曼科補充說，當時因看見倒地的槍手仍試圖拾取武器，又開了兩槍將其擊斃。隨後，警察全副武裝趕到現場，吉亞曼科馬上舉起雙手表示：「我們需要你們的幫助，請你們馬上過來」。

報道提到，吉亞曼科受訪時面露難色、數次哽咽，稱想向遇難者家屬致歉，遺憾沒能救下所有孩子，至今腦海中反覆重播事發畫面，久久無法釋懷。