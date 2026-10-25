美國佛羅里達州大學附近發生槍擊案 12人受傷
撰文：聯合早報
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美國佛羅里達州首府塔拉哈西一所大學附近星期六（10月24日）晚發生槍擊案，造成12人受傷，其中三人傷勢嚴重，傷者包括六名未成年人。
路透社報道，當地警方說，槍擊案發生在佛羅里達農工大學（Florida A&M University）校園附近的佩里街（Perry Street），共有11人中槍，另有一人受傷。
12名傷者包括六名成年人和六名未成年人，其中至少三人傷勢嚴重，其餘九人情況穩定。
警方初步調查顯示，槍擊發生前有人爆發肢體衝突，但未透露更多細節。
《紐約郵報》報道，槍擊發生在一場返校節聚會期間，兩三人之間的爭執升級，最終在晚上8時前演變成槍擊事件。報道稱，年齡最小的中槍者僅11歲，但警方尚未證實這一消息。
塔拉哈西警察局長雷維爾說，得知傷者包括兒童，尤其令人痛心。
警方暴力犯罪調查組正調查事件經過。
佛羅里達農工大學在社媒發文強調，校方始終將學生、教職員的安全放在首位。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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