俄羅斯：7名英國軍工企業高管被列入禁止入境名單

俄羅斯外交部10月27日發表聲明稱，為回應英國政府的敵對政策，決定將7名英國軍工企業高層列入禁止入境名單，俄方並將繼續擴大制裁名單。



俄羅斯國旗Russian Flag（Getty）

俄羅斯外交部的聲明指出，這7名高管所屬企業向烏克蘭提供武器及軍事技術，有關武器更被用於深入俄羅斯境內實施打擊，目標是對俄羅斯造成破壞。聲明又指，英方曾聲稱其軍工企業可從中獲得某種「國防紅利」，俄方以此作為制裁理據。

根據聲明，被禁入境的包括：Rotron Aerospace的行政總裁Alex Edwards；該公司的首席軍事顧問Kevin Oliver；以及該公司的董事長George Zambellas。

此外，航太公司Malloy Aeronautics 的執行董事Neil Appleton；工程及技術顧問公司MGI Engineering行政總裁Robert Michael Gascoyne；Tekever UK董事兼聯合創辦人Paul Webb；以及BAE Systems首席技術及資訊總監Julian Frederick Charles Cracknell，也被列入了名單。

俄羅斯外交部表示，將繼續擴大入境禁令名單，以回應英國政府的敵對行為。