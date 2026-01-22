西班牙高鐵相撞42死　6歲女童只受輕傷沿鐵軌求救　全家僅她存活

西班牙日前發生歐洲近年最嚴重的高速列車對撞事故之一，造成42人喪生慘劇，外媒披露，其中一名6歲女童在事故後，被發現獨自沿著鐵軌行走，奇蹟生還，但她的父母、哥哥及表親全數罹難。



《路透社》報導，這名女童當時僅受輕微頭部外傷，並未公布姓名。

西班牙南部科爾多瓦省（Cordoba）1月18日有兩列高鐵列車相撞，造成大量傷亡（Reuters）

事故發生前，她與家人前往馬德里觀賞音樂劇《獅子王》，並參觀皇家馬德里主場班拿貝球場，事故發生時，一家人正準備返回位於韋爾瓦省阿爾哈拉克（Aljaraque）的住處。阿爾哈拉克市長卡諾（Adrian Cano）形容女童的生還「簡直是奇蹟」，官方指出，女童當晚由一名警察照顧，隔天被送交其祖母照料。

此外，還有一名懷孕5個月的女子傷勢嚴重，目前仍在加護病房搶救，她的父親悲痛地說，醫師正密切監測女兒腹中胎兒的狀況：

孩子的心跳還在，醫生正在盡一切努力。

目前西班牙政府已宣布全國哀悼3天，這起事故共造成42人死亡、47人失蹤，但僅有10名罹難者完成身分確認，許多個家庭仍在社群媒體與媒體尋找親人下落。

