法國召回700萬個避孕套　15款超薄款恐破裂致懷孕

法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）10月30日宣布，市面上15款超薄款避孕套生產工序有缺陷，恐致使用時破裂或穿孔滲漏，政府已下令從全歐洲回收約700萬個產品，並勒令涉事款式停售及暫停進口一年。



據《獨立報》（The Independent）周五（30日）報道，法國反欺詐總局（DGCCRF）調查發現，超薄避孕套在馬來西亞一個製造商的生產工序令乳膠厚薄及質量起伏不定，用戶意外懷孕及感染性病的風險隨之增加；當局並保留必要時延長禁售令的權利。

德新社的報道提到，今次涉事品牌包括My Lubie、Einhorn、Adloran、R&S Consumer Goods、Amor、Primeros 及You Me，亦是繼8月當局回收了約26萬隻問題避孕套，法國在數月內第二度發起召回行動。

資料圖片：My Lubie 避孕套。（商品頁面）

法國監管部門曾在8月進行抽樣檢查時，發現兩款產品有爆裂或穿孔風險；當局又在網購平台揪出30款欠歐盟合格標誌或法文標籤的避孕套，約1,000盒、逾4萬隻已售出，其中兩款出自日本岡本工業（Okamoto Industries），其餘為法國品牌 My Lubie 及 Friday Bae。

My Lubie 行政總裁拉加什（Pierre Lagache）當時強調，公司只是預防性召回一批產品，複檢已證合格、至今無人受害，又稱避孕套屬醫療器械，稍有懷疑即須下架，不容等待。當局亦提醒曾使用召回產品的人士接受性病篩查，月經逾期就快點驗孕。