卡尼稱與特朗普通話具建設性 冀加美代表未來數周達貿易協議
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月1日表示，美國政府就與加拿大達成新的貿易協議有「構想」。加拿大總理卡尼（Mark Carney）同日表示，與特朗普就貿易問題進行了具建設性的對話，兩國談判代表將在未來幾周致力達成協議，
特朗普在艾奧瓦州表示，他前一天曾與卡尼通話，「我們有達成協議的構想，這將對我們的農民、對我們國家都大有裨益，我們對此也感到滿意。」
特朗普表示，協議範圍將包括基斯通輸油管道（Keystone XL Pipeline），該項目曾於2021年被時任總統拜登（Joe Biden）取消。「他們（加拿大）將建造基斯通輸油管。他們將為此買單……我們將為他們提供路線，而且路線基本上已經確定。」
卡尼同日也在社交媒體上發文稱，與特朗普的進行了通話，建基於近期的建設性討論，從而建立互利共贏的貿易協議框架。該協議將創造就業機會，提高生活成本，並充分尊重加拿大的語言、文化和主權，「我們的團隊將在未來幾週內努力實現這一目標。」
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