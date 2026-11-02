大馬破跨國電騙案拘18名台灣男女　穿港警制服專騙港人

馬來西亞10月29日在吉隆坡搗破一個涉嫌扮香港警察騙錢的電話騙案集團，當局突擊搜查兩個豪宅單位，一口氣拘捕18名台灣男女，更起出兩套香港警察制服。



據馬新社（Bernama）周六（10月31日）報道，金馬警區主任阿末阿茲萬（Ahmad Azwan Amin Nordin）表示，警方10月29日下午6時35分突擊搜查吉隆坡登亞路（Jalan Tengah）聖瑪麗高級公寓（St Mary Residence）兩個豪宅單位，拘捕17男1女，年齡介乎19至43歲，並起出69部手提電話、5部手提電腦及兩套香港警察制服。

從檢獲的物品所見，騙徒假扮香港警察，專以香港市民為目標致電詐騙。初步調查顯示，該詐騙集團租用當地住宅寬頻服務建立網絡呼叫中心（Calling Centre）撥打網絡電話，估計已秘密運作約五個月。

被捕18人已還柙至11月2日，當局正追查該詐騙集團背後組織結構，警方則呼籲知情人士報料，遏止同類騙案。

根據當地法律，一旦欺詐罪名成立，可被判處最高10年監禁、鞭笞並處以罰款；企圖犯罪亦面臨相應刑責。

馬來西亞警方在吉隆坡搗破一個涉嫌扮香港警察騙財的電話騙案集團，事件中18名台灣男女被捕，同時起出兩套香港警察制服。（網絡圖片）

據了解，犯罪集團之所以大費周章在海外備妥香港警察制服，與近年「假冒官員及執法人員」電騙手法升級息息相關。根據馬來西亞 《東方日報》報道及香港警務處反詐騙數據分析，騙徒往往先以語音電話聲稱受害人涉嫌洗黑錢或寄送違禁包裹，其後要求受害者轉至 WhatsApp、Telegram 或特定通訊軟件進行視像通話；此時騙徒便會穿上整齊的香港警察制服坐在仿警署背景前現身，甚至出示印有受害人姓名與照片的虛假「執法公函」或「拘捕令」，利用權威象徵徹底擊潰受害者的心理防線，最終以「資產審查」或「自證清白」為由誘騙轉賬。

香港警方多次提醒，真正的執法部門絕不會透過通訊軟件進行視像筆錄，亦絕不會索取銀行密碼或要求市民轉賬至所謂的「安全賬戶」。警方同時呼籲市民，若接獲可疑自稱官員或警員來電，應立即使用「防騙視伏器 (Scameter)」流動應用程式輸入對方電話、銀行戶口或網址查證，或即時致電香港警務處24小時「防騙易18222」熱線核實，切勿在通訊軟件中聽從陌生人指示轉移個人財產。