巴西女健力冠軍硬舉192.5公斤當場漏尿　高EQ回應獲讚

巴西健力賽事傳出意外，一名曾兩度奪得巴西全國健力冠軍的女選手雷娜塔（Renata Christina Touma ），在上個月參加聖保羅硬舉公開賽（Copa SP de Levantamento Terra ）時，試圖挑戰高達192.5公斤的槓鈴。不料事主用力過度，意外出現失禁漏尿的情況。事件隨後在社交媒體瘋傳，而事主不僅未刻意隱藏，反而大方回應外界的討論。



英國太陽報在10月26日的報道指，雷娜塔當時報名參加女子組69公斤賽事，並挑戰192.5公斤槓鈴硬舉，然而在舉至膝蓋高度的瞬間，其動作姿態開始走樣，雷娜塔在劇烈壓力下，雙腳乃至整個身體開始顫抖，其下半身亦因腹內壓力驟增而引發應力性尿失禁，導致尿液滴落比賽地面，最終未能成功完成整個動作。

若在大庭廣眾下尿褲子，大多數人會感到尷尬。但對雷娜塔而言，她則在社交媒體上分享多條影片，記錄自己這次受挫與意外的經歷，並在其中一段附帶文字中寫明：「你掌控著自己的歷史，除此之外，別無他人。」

雷娜塔是一位營養師，同時亦是一位私人教練及資深運動員。力量不止體現在你舉起的重量上，更體現在你所做的選擇、所建立的自律，以及你應對挑戰的方式：「你無法掌控所發生的一切，但你可以決定如何應對自己力所能及之事。」

儘管這次意外畫面在網絡上瘋傳引發熱議，但雷娜塔仍決心克服在槓鈴訓練中遇到的瓶頸，表示現時她的記錄192.5公斤，已經是她第三次嘗試：「我保證在下一次比賽中，那個數字會提升的，我一定能完成它。」

有醫學分析指出，在進行舉重動作時，血壓會突然飆升，這常會導致運動員出現口鼻出血，甚至昏厥。有些人在展現驚人力量時，甚至會因為無法控制而出現尿失禁的情況。