紐時揭特朗普演說變冗長難理解暴增2.5倍　遭質疑「認知退化」

《紐約時報》1日分析指，檢視美國總統特朗普自2015年投入總統選戰以來的演講、訪談、社交貼文及公開發言，發現他的演說愈來愈冗長、粗俗，部分內容也更難理解，引發外界「認知退化」疑慮。

平均講話85分鐘 冗長離題暴增2.5倍

報道指出，特朗普（Donald Trump）近期在北卡羅來納州一場造勢活動，竟在同一場演說、相隔約30分鐘後，重複講述1988年美國總統大選的「威利霍頓」（Willie Horton）案件故事，而且兩次都出現事實錯誤。報導形容，特朗普有時健忘、反覆重述，演講愈來愈冗長，言詞也更加粗俗、絕對，甚至出現讓聽眾難以理解的內容。

《紐約時報》形容，特朗普有時健忘、反覆重述，演講愈來愈冗長，言詞也更加粗俗、絕對，甚至出現讓聽眾難以理解的內容。（Reuters）

數據分析更顯示，特朗普平均演講時間已從2015年前後的42分鐘，增加至目前約85分鐘，幾乎翻倍；第二任期演說中，語意跳躍、冗長離題或難以理解的段落，出現頻率更是2016年 競選期間的2.5倍。

用語方面，特朗普使用「永遠」、「從不」、「完全」等絕對化詞彙的頻率，較10年前增加19%，也比2024年增加5%。粗話使用量則從10年前每1萬字約6次，升至目前約15次，2024年約為14次。

《紐時》指出，這類非黑即白的表達方式，可能與年齡增長或認知功能變化有關，但語言模式的改變本身並不能作為醫療診斷。報道也發現，特朗普的詞彙難度長期維持在美國小學四至五年級程度，低於過去美國總統演說常見的八年級程度。對於質疑，白宮發言人戴維斯英格爾（Davis Ingle）駁斥，特朗普展現出「敏銳的判斷力與無與倫比的活力」。

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