佛州空難 美國創業家一家出遊殞命 曾嘆不願為工作錯過陪伴孩子
撰文：中天新聞網
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美國德州一名科技新貴、45歲男子羅賓森（Adam Robinson），日前包下一台飛機，打算帶著全家人到巴哈馬慶生，此前曾感嘆自己人生好得難以置信的他，卻在這趟旅途中遇劫，飛機在半路中墜毀，使得全家人都罹難，這宗事故一共釀9人死亡。
羅賓森曾在華爾街賺進數百萬美元，之後將資金投入企業經營，並成為以科羅拉多州阿斯本為據點的企業負責人，這名新創公司創辦人曾向朋友表示，自己的人生「一切都好得令人難以置信」，也曾表示不希望因為工作而錯過陪伴年幼子女成長的時光，他說：「現在跟我同年紀（45歲）的人，常說自己每週工作70、80，甚至90個小時，都是為了家庭……但事實上，他們的家人真正想要的，只是他們能夠陪伴在身邊。」
為了歡慶自己的生日，羅賓森決定在這個月初帶著全家人出遊，砸下200萬美元包機，全家人一起到巴哈馬旅行，不料，飛機週日在佛羅里達州突然俯衝墜毀，並引發猛烈爆炸起火，除了他們一家四口，還有其他友人、孩子的保母，全數罹難，一共有9人死亡。
對於羅賓森的離世，他的好友赫特（Brett Hurt）受訪時說：「這是一場令人難以言喻的悲劇。他真的是一個善良、充滿愛心的人，非常愛自己的家人，也非常熱愛這個社群，並且為身邊的每個人付出了很多。」
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