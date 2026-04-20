帶．路共享｜情繫柬埔寨瀾湄河畔　為白內障患者送光明

帶．路共享｜援柬埔寨廣西醫療隊

在柬埔寨烈日當空的旱季，氣溫往往高達四十度。3月27日，我們五名來自廣西壯族自治區南寧市紅十字會醫院（南寧市眼科醫院）的醫務人員，所組成的第16期援柬醫療隊，迎來了在磅士卑省的第14個工作日。在肩負着「消除白內障致盲」的使命下，我們與共享基金會、廣西壯族自治區衞生健康委員會及柬埔寨衞生部攜手，以切實的醫療援助，為瀾湄沿岸基層群眾送上光明。



深入鄉間治療白內障患者

當天，在完成了12例白內障手術後，本可稍作休息，但隊員們選擇立即趕赴50公里外的Chea Sim Oral衞生所，展開篩查與培訓任務。鄉間的道路蜿蜒崎嶇，塵土飛揚，車程超過一小時。抵達時，簡陋的候診棚下早已聚集數十名村民，眼神中都流露着期待。為此，我們迅速佈置場地，冒着炎陽專注投入：醫生們用裂隙燈逐一檢查眼疾，護士則測量血壓血糖。汗水浸透衣衫，卻無人稍作停歇。

在這裏，白內障患者往往因交通不便、經濟拮据，加上對疾病缺乏認知，使得治療一再延誤，令病情嚴重加深。我們的隊長陳潔坦言：「在國內已少見如此嚴重的病例，而在這裏，很多人直到完全看不見才前來求醫。」正因如此，我們更格外注重細緻篩查，力求準確識別複雜病情，並為患者制定個性化方案。

以技術與奉獻讓病人重獲光明

篩查結束後，我們又為當地六名醫護人員舉行培訓。透過結合真實病例，講解白內障早期識別、術前評估及合併症處理原則，並示範如何利用手電筒、手持裂隙燈等簡易工具進行初步檢查。一名當地護士對我們說：「以前我們不懂如何篩查，現在至少知道該看什麼、問什麼，遇到問題要及時轉診。」這份「授人以漁」的心情令我們倍感欣慰，渴望着未來能幫助更多村民及早獲得治療。

當日我們共篩查了63名村民，一直至夕陽西下才完成工作。離開時，車隊緩緩駛離村口，獲得村民們的熱情送別。那一刻，汗水與辛勞似乎都化作溫暖的迴響。在酷熱與艱苦環境中，這份助人的喜悅令我們覺得一切辛勞都值得。我們願意一同堅守崗位，以所習得的技術和奉獻精神，讓病人重燃光明。這不僅是一場醫療援助，更是一段跨越國界的情誼。瀾湄大地上，醫者仁心的故事仍在延續，書寫着中柬衛生合作的暖心篇章。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港鐵路等。

作者是共享基金會援柬埔寨廣西醫療隊。



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