美國佛州花旗銀行辦公區爆槍擊案　槍手在內兩死　另4人受傷

美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）附近一個商業區11月4日發生槍擊案，現場為花旗銀行（Citibank）辦公區的戶外用餐區，包括槍手在內共造成2死，另4人受傷。



佛州希爾斯伯勒縣（Hillsborough County）警方表示，當局在中午左右接獲多通電話報案，疑犯駕車闖入該辦公區的圍欄區域，然後拿著步槍下車，走向涉事的戶外用餐區，當時有多人正在該處吃午餐。

槍手持槍向一名女性射擊，其後與一名保安人員交火。槍手遭保安開槍擊中，送往坦帕總醫院後證實不治。除槍手本人及該名遭槍擊身亡的女性員工外，事件中另有4人受輕傷送院。

警方表示，一度有超過360名執法人員處置槍擊現場，警方仍在進行調查。根據初步掌握的情況，警方相信這是一起有針對性的槍擊事件。

新華社報道，涉事花旗集團辦公區由多棟低層辦公樓構成，事發時有約3,200名員工在該處上班。