Google指控深圳電子廠植入後門　逾130萬部電視盒子變殭屍網絡

美國科企Google（谷歌）11月3日表示，與日本警察廳展開合作，共同關閉一個軟件後門，並指控中國一間電子製造商涉嫌刻意在出廠的韌體植入後門，並向網絡犯罪集團出售裝置控制權，此次事件共涉及約130萬部Android電視盒子，Google指這些機頂盒遭納入一個殭屍網絡中。



據《日本時報》報道，Google在周二（3日）發文稱，已經在上週與日本的警察廳和其他資訊安全公司聯手拆除後門及受感染的網絡（殭屍網絡），並指在評估後相信後門及殭屍網絡是遭刻意植入，指控是深圳製造商Videostrong Technology所為，受影響設備包括Android電視盒子和其他連接Android網絡的電子設備。

Google表示，製造商涉嫌將受影響的（殭屍網絡）設備控制權轉售給犯罪團體，並協助他們在設備上植入惡意軟件模組。這些模組可在背景下執行廣告詐騙，或將電視盒變成住宅代理器（Residential Proxy），並在用家不知情下，透過用家的家庭寬頻和IP地址傳送至第三方網絡流量。

Google於11月3日發文表示，與日本的警察廳和其他資訊安全公司聯手，拆除一個殭屍網絡（網站截圖）

Google調查人員又指發現製造商業者使用這些設備，執行包括截取即時螢幕畫面、注入按鍵指令以及竊取帳號資訊等敏感資料在內的多種惡意操作。

日本警察廳表示，福岡縣警察早於2025年9月開始留意到事件，當時警方在調查一宗未經授權的網絡金錢轉賬案件時，發現相關設備，並在關東管區警察局調查出相關設備的製造及銷售情況後，向Google總部通告。

Google已禁止Videostrong及其附屬或關聯公司，生產及銷售獲Google認證的Android裝置，亦不得向其他認證製造商供應軟件。同時Google將修改Android TV的認證審核流程，加強檢查出廠軟件是否植入惡意程式。