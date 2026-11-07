美俄烏三方會談即將登場　普京證實11.10於阿布扎比舉行

俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月6日（周五）證實，俄美烏三國就持續衝突舉行的下一輪三方會談，預計將於下周二在阿布扎比舉行。



普京在與俄羅斯聯邦安全會議常任理事國舉行的會議上表示，他已邀請即將前往阿聯酋首都阿布扎比參加會談的俄羅斯代表團成員出席。

2026年9月6日，在烏克蘭基輔，烏克蘭總統澤連斯基、美國特使威特科夫和美國總統特朗普的女婿庫什納在舉行聯合新聞發布會後合影。（Reuters）

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）先前表示，雙方計劃討論安全保障、緩和局勢、人道主義問題以及朝着和平解決局勢邁出的進一步步驟。俄羅斯代表團則將由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領參加會談。

澤連斯基此前在社交平台X發文，引述其電視訪問稱，烏方已準備好技術層面討論，但不會討論軍隊規模上限或強制戰後中立的問題。

澤連斯基稱，領土問題屬底線，只能在領導人層面討論；俄羅斯現佔據烏克蘭近兩成領土。他重申希望與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行由美方斡旋的會談，指普京是俄羅斯唯一能就結束戰爭作重大決定的人；但強調不會在撤銷所有制裁、失去凍結資產等籌碼的情況下赴會：「制裁因侵略而設，並非為提供交談的機會。」