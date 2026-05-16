日本地獄屋少女監禁案：9歲女童被禁錮殘酷虐待9年　只洗過1次澡

2000年1月28日，一位母親由於受不了兒子的長期施暴，而向精神病醫院反映該讓兒子強制入院治療，在獲得母親同意後，市政府職員與專業醫生前往對方的家中施行強制入院，卻意外地破獲了一起長達9年的失蹤案。這中間究竟發生了什麼呢？就讓我們一起來看看這起「新潟少女監禁事件」（日媒稱「地獄屋案」）吧。



再普通不過的放學路 卻成為惡夢的開端

1990年11月13日下午3點，當時小學四年級的佐野房子正在放學的路上，突然間，他被一名男性給用匕首架住，並擄上了車，年紀尚幼的佐野嚇都嚇壞了，並沒有做出任何反抗就被帶走。

該名男子名叫佐藤宣行，他將佐野帶回了家中的房間，並威脅她若是跨出房門，就要殺了她。

佐野房子（知乎）

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當天晚上，察覺到女兒沒有回家的佐野家很快報警，警方很快以佐野居住的三條市為重點展開搜索，然而，嫌犯所在的柏崎市卻因為離了一段距離，並沒有成為重點搜查對象。警方在搜索一個月後未果，至此，佐野房子成為了失蹤人口的一人。

遭到威脅與虐待 少女的世界只剩下一個房間

至於被監禁的佐野房子，在嫌犯的家中遭到佐藤宣行的威脅與虐待，包括匕首威脅、毆打等等，最初的幾個月更是天天綑綁住佐野，根據佐藤宣行事後的供詞，在監禁期間至少有過合計1000次以上的毆打行為，長時間的虐待也讓佐野喪失了逃生意志，就算佐藤並沒有鎖上房間的房門，她也沒辦法鼓起勇氣跨出房間一步。

在這長達9年的監禁時間中，佐野僅僅被佐藤帶去浴室洗過一次澡，生理需要也通通在房間中透過塑膠袋解決，這樣長時間的監禁不出也讓佐野產生營養不良、骨質疏鬆以及貧血等等的症狀，直到2000年1月28日，才終於結束了這長達3364天的監禁。

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事件過後的社會輿論與創作

事件過後，警方由於搜查不利而遭到了社會的輿論批評，其中，佐藤宣行作為猥褻前科犯，才剛在前幾年留下案底，卻沒有將他列入搜查對象，甚至曾經3次到達佐藤家中進行搜查，卻始終沒有發現可疑的行蹤等等，使得新潟警察廳的本部長以及局長引咎辭職，其餘偵查相關人員也遭到訓誡、減薪等等的處分。

長達3000多天的監禁在曝光後，也引起了社會的轟動，許多以此事件為原型的作品也湧現出來，像是桐野夏生的《殘虐記》以及電影《禁室培欲》等等，都能夠看到這起事件的影子，也能夠得知事件爆出後對日本社會的影響力。

至於嫌犯佐藤宣行在被捕後很快遭到了起訴，經歷了漫長的三年審理，最終在2003年判決14年有期徒刑定讞，佐藤宣行也在2015年刑滿釋放，並於2017年因病去世。

佐藤宣行在2015年刑滿釋放，再度惹起關注。（知乎）

希望少女的未來能夠美好幸福

「新潟少女監禁事件」是曾引起轟動的一起事件，在事件過後，三條市教育委員會也設立了支援基金，並獲得了多名熱心人士的捐款。

而故事的主角佐野房子也已經恢復了正常的生活，希望她能夠徹底走出陰霾，並過上美好幸福的人生。

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