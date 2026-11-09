日劇VIVANT捲辱華風波　Sanrio停聯名合作　董事：將加強商品審查

由男星堺雅人、阿部寬等主演的日劇《VIVANT》（別班）第二季涉及辱華爭議，遭中國官媒《環球時報》、央視等點名批評後，以Hello Kitty、玉桂狗等熱門角色聞名的日本三麗鷗（Sanrio）中國子公司三麗鷗國際貿易公司終止《VIVANT》與Sanrio旗下角色的聯名合作，日本三麗鷗常務執行董事松本成一郎11月6日表示，公司將加強聯名商品開發過程中的審查機制。



共同網報道，松本成一郎在業績線上記者會回應傳媒提問時稱，「如果會讓中國顧客感到不快，就不是我們應該推動的業務。」

他承認在確認環節上把關不夠周全，並表示：「中國是重要市場，我們無意改變投資方針。」

堺雅人曾憑《VIVANT》第1季榮獲第117回日劇學院賞最佳男主角。（IG@tbs_vivant）

中國官媒《環球時報》、央視等媒體10月底點名批評《VIVANT》，斥劇中出現「中國秘密情報組織」對日本人施以酷刑的情節，批評劇情「抹黑中國、渲染『中國威脅論』」等。

播出該劇的TBS電視台則回應稱《VIVANT》屬娛樂作品，並無敵視特定國家的意圖。

TBS劇集《VIVANT》被內地媒體指出，劇中的「中國秘密情報組織」存有對日本人施加酷刑的情節。（IG@tbs_vivant）

三麗鷗國際貿易公司10月底發聲明表示，關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，收到來自各方的意見，對於因此給大眾帶來擔憂深表歉意。聲明指關於本次聯名相關內容，其中包含與Sanrio集團企業理念不符的表達，決定停止本次聯名及所有後續項目及宣傳活動。目前正積極開展相應處理工作。

中國是Sanrio重要的海外市場之一。今年上半年，Sanrio中國收入7.81億元人民幣（約9.19億港元），同比增長超過四成。Sanrio集團表示，想在中國本土孵化出下一個玉桂狗。

日劇《VIVANT》由男星堺雅人主演（VIVANT網站）

《VIVANT》是日本TBS電視台製作的劇集，第一季於2023年7月至9月播出，並於今年7月播出第二季。主角設定為日本自衛隊非官方組織「別班」的情報人員，講述主角潛入恐怖組織等、在世界各地執行任務的故事。由堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等多位知名演員參演，在日本備受關注。