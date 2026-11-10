何立峰出席中加經濟財金戰略對話　稱兩國交往重回正軌

中共中央政治局委員、國務院副總理、中加經濟財金戰略對話中方牽頭人何立峰，11月9日在加拿大溫哥華出席第二次中加經濟財金戰略對話，會議由何立峰及加方牽頭人、加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）、國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）共同主持。



2026年11月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰（圖中）到訪加拿大溫哥華，與加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne，右）、國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu，左）共同主持第二次中加經濟財金戰略對話。（X@FP_Champagne圖片）

2026年11月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰到訪加拿大溫哥華，出席第二次中加經濟財金戰略對話。（X@FP_Champagne圖片）

何立峰表示，在兩國領導人戰略引領下，中加關係實現轉圜，雙邊交往重回正軌。本次對話是落實雙方領導人重要共識的具體舉措，中方願與加方一道努力，本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，深化經貿、金融、投資等領域合作，推動中加經濟關係穩定健康發展，助力構建中加新型戰略夥伴關係。

中方引述商鵬飛表示，加方高度重視對華關係，願同中方一道落實好兩國領導人共識，加強政策溝通協調，深化經濟財金領域互利合作。西杜表示，希拓展加中經貿領域務實合作，推動兩國經貿關係取得更大發展。

對話期間，雙方達成一係列互利共贏成果和共識。何立峰、商鵬飛、西杜並共同出席了中加商業圓桌會議。

2026年11月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰到訪加拿大溫哥華，出席第二次中加經濟財金戰略對話。（X@FP_Champagne圖片）