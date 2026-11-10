中風｜美研究指早上6至9點中風率飆72%！　留意5大徵兆可救命

美國一項針對近12,000名成年中風患者的醫學分析發現，受人體生理時鐘影響，早上6點到9點之間發生中風的機率，竟比一天中其他時段高出72%；而心臟病發作在早上6點到中午的風險也高出40%。這個情況在許多同類的中風研究中，也觀察到類似的早晨高峰現象，不論是血栓、出血，或是被稱為「小中風」（即短暫性腦缺血發作）所引起的中風。

美國著名的胃腸病學家（Gastroenterologist）與醫學科學家Trisha Pasricha於11月9日在華盛頓郵報撰文指，早晨時份人體會形成一場「生物風暴」。醒來前後，體內皮質醇上升、血壓迅速飆升，同時血小板在清晨特別容易聚集，抑制血栓溶解的蛋白也達到高峰，導致血液變得黏稠、極易形成血栓。對於我們的心臟和大腦而言，這也是一天中風險最高的時間。

美國中風協會研究表示，要防範清晨突發中風，牢記「BEFAST」口訣能救命：一旦發現 突然平衡（Balance）失調、視力（Eyes）模糊、臉部（Face）歪斜、 手臂（Arms）無力、說話（Speech）不清，千萬別以為只是「沒睡好」或「壓麻了」 ，必須把握時間（Time），立刻撥打急救電話求救。

清晨是心血管疾病高發期，警惕早晨血壓驟升以降低心肌梗塞與中風風險。（GettyImages）

Pasricha指，好消息是現代醫學已將部分腦血栓清除手術的黃金時間延長至發病後24小時內，但前提是越早送醫、預後越好。 醫師提醒，高血壓患者無需刻意改在睡前服藥，只要選擇最不容易忘記的時間「按時吃藥」，並養成每天早上服藥前量血壓的習慣，就能穩穩守住早晨的健康防線。

中風是香港導致死亡的主要原因之一。中風治療越及時，患者康復後殘疾（或嚴重殘疾）的可能性就越低。