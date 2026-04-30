美國28歲「健身女王」突心臟病發去世　母疑過度飲用能量飲料導致

美國佛州一名年輕的老師平時熱衷於健身，但因心臟病突發而不幸去世。她的母親認為，能量飲料可能是罪魁禍首，並呼籲大家「讓孩子遠離這些東西，否則生活可能會像我一樣被毀」。



根據《紐約郵報》報導，28歲的唐納（Katie Donnell）致力於健康的生活方式 ， 除了她經常每天喝三杯能量飲料，在去健身房之前還會服用咖啡因補充劑。唐納的母親巴拉農（Lori Barranon）近日受訪時說女兒是「健身女王」，她的飲食以有機和簡單為主，除了嚴重焦慮外沒有其他健康問題。

巴拉農更認為女兒的焦慮是過度攝入咖啡因和能量飲料造成的，巴拉農提到：

「醫生表示，這種情況常見於服用大量運動前補充劑或能量飲料的人，但沒有直接將死因歸咎於此」

「但我知道這就是她的問題所在」



事發於2021年8月，唐納正在與朋友聚會，她突然摔倒在地，雙眼翻白。朋友最初以為她中風了，儘管他們立即叫了救護車，但為時已晚，由於缺氧時間過長，導致腦部受損。經過3小時的搶救後仍未甦醒，進入人工昏迷狀態10天後，癲癇狀況惡化，最終家人不得不選擇拔管。

目前尚不清楚唐納所攝取的能量飲料類型，雖然適量攝取咖啡因可以提高警覺性和身體機能，但也會升高血壓、加速心率、加劇焦慮，更何況是過度攝入對心臟健康極為不利。巴拉農悲痛地表示：

如果不讓你的孩子遠離這些東西，可能會像我一樣，一切都毀了。它是如此有害與致命，影響了我的整個家庭。

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