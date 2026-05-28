談拜登2024總統辯論失準　妻吉爾：當時以為他中風了｜有片

美國前第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）近日受訪時表示，她觀看丈夫拜登在2024年總統辯論中表現不佳時感到「害怕」，她當時以為丈夫可能中風了。



前第一夫人吉爾受訪談到拜登2024年總統辯論失準：

據英國《衛報》報道，吉爾在一段哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪片段中表示，該片段將於5月31日（周日）播出。吉爾指：「我當時嚇壞了，因為我以前從未見過喬（拜登的名字Joe）那樣，以後也再也沒見過。從來沒有。」

吉爾坦承：「我看着電視畫面，心想：我的天哪，他是不是中風了？我當時嚇壞了。」

2024年6月，時任總統拜登與特朗普（Donald Trump，又譯川普）在辯論中表現糟糕，引發民主黨內部的廣泛憂慮，並促使人們呼籲他退出競選。

在巨大的壓力下，拜登宣布放棄角逐連任，改為支持他的副手，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出選，當時離11月的大選僅剩下107日。

報道提到，在亞特蘭大舉行的這場90分鐘的辯論中，當時81歲的拜登聲音沙啞，說話磕磕絆絆，長時間停頓，時而含糊不清，有時甚至語無倫次。

拜登的一番語無倫次的回答讓特朗普忍不住打趣道：「我真的不知道他最後那句話說了甚麼。我覺得他自己也不知道他說了甚麼。」